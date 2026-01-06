Loru lancia il Latte Dolce: vittoria e sorpasso sulla Cos 

Latte Dolce 1

Latte Dolce (3-5-2) : Salvato; Aiello, Cabeccia, L. Piredda; Bouabrè, Mayr, Tesio, Cotugno (43 st Di Paolo), Luiu; Pulina (26’ st Tannor), Loru (45’ st Di Gianni). In panchina Petricciuolo, Bisaglia, Desole, Macciocu, Peru, Fisher. Allenatore Fini.

Cos (3-4-2-1) : Cutrona; Prieto, Feola, Rosseti (33’ st Sarritzu); Anedda, Floris (11’ st Murgia), M. Piredda, Marini (1’ st Spanu); Castineira, Rossi (1’ st Dessena); Demarcus (38’ st Marsili). In panchina Loddo, Demontis, Intinacelli, Zaino. Allenatore Loi.

Arbitro : Gargano di Bologna.

Rete : pt 14’ Loru.

Note : ammoniti Tesio, Rossi, Mayr; angoli 3-7; recupero 0’-4'.

Sassari. I ragazzi terribili del Latte Dolce (con una sfilza di minorenni in panchina) strappa un altro scalpo da derby dopo il poker del 21 dicembre rifilato al Budoni. Con la Cos termina 1-0: basta la testa di Loru, nel primo tempo. Alla squadra ospite, per lunghi tratti bella e piacevole, manca la cattiveria per riaprire la gara. Si specchia e non colpisce.

La partita

Bouabré è in giornata magica e lo si capisce dalle prime sgasate (1’ e 4’) che portano in dote due passaggi all’indietro, dentro l’area, orfani di una deviazione. Mayr illumina col tacco per la rasoiata mancina di Cotugno (5’), bloccata in due tempi. Gli ogliastrini concedono l’ampiezza, compattandosi e ripartendo. Rossi (8’) ci prova in girata poi in versione assistman per la zampata di Demarcus (11’) sparata da due passi.

Gol divorato, gol fatto: Luigi Piredda disegna un arcobaleno dalle retrovie per l’inzuccata di Loru che anticipa Cutrona in uscita e gonfia la rete. Al 24’ altro spreco della Cos con Rossi che schiaccia di testa sopra la traversa. Loi si dispera. Piovono tiri dalla distanza di Loru (28’), Pulina (31’) e Marco Piredda (44’) prima che il telone della ripresa si apra con una prodezza di Loru (6’): volée mancina da applausi su un rilancio di Aiello.

La Cos preme, Demarcus (13’) devia fuori un tiro di Murgia. Fini corre ai ripari e inserisce il roccioso Tannor che sperpera due ripartenze (41’ e 48’) dopo un gol annullato a Luiu (30’, fuorigioco di Loru) e una traversa sbeccata con un tiro-cross da Anedda (32’).

