VaiOnline
Al Comunale.
07 gennaio 2026 alle 00:54

Loru lancia il Latte Dolce: vittoria e sorpasso sulla Cos 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Latte Dolce 1

Cos 0

Latte Dolce (3-5-2) : Salvato; Aiello, Cabeccia, L. Piredda; Bouabrè, Mayr, Tesio, Cotugno (43 st Di Paolo), Luiu; Pulina (26’ st Tannor), Loru (45’ st Di Gianni). In panchina Petricciuolo, Bisaglia, Desole, Macciocu, Peru, Fisher. Allenatore Fini.

Cos (3-4-2-1) : Cutrona; Prieto, Feola, Rosseti (33’ st Sarritzu); Anedda, Floris (11’ st Murgia), M. Piredda, Marini (1’ st Spanu); Castineira, Rossi (1’ st Dessena); Demarcus (38’ st Marsili). In panchina Loddo, Demontis, Intinacelli, Zaino. Allenatore Loi.

Arbitro : Gargano di Bologna.

Rete : pt 14’ Loru.

Note : ammoniti Tesio, Rossi, Mayr; angoli 3-7; recupero 0’-4'.

Sassari. I ragazzi terribili del Latte Dolce (con una sfilza di minorenni in panchina) strappa un altro scalpo da derby dopo il poker del 21 dicembre rifilato al Budoni. Con la Cos termina 1-0: basta la testa di Loru, nel primo tempo. Alla squadra ospite, per lunghi tratti bella e piacevole, manca la cattiveria per riaprire la gara. Si specchia e non colpisce.

La partita

Bouabré è in giornata magica e lo si capisce dalle prime sgasate (1’ e 4’) che portano in dote due passaggi all’indietro, dentro l’area, orfani di una deviazione. Mayr illumina col tacco per la rasoiata mancina di Cotugno (5’), bloccata in due tempi. Gli ogliastrini concedono l’ampiezza, compattandosi e ripartendo. Rossi (8’) ci prova in girata poi in versione assistman per la zampata di Demarcus (11’) sparata da due passi.

Gol divorato, gol fatto: Luigi Piredda disegna un arcobaleno dalle retrovie per l’inzuccata di Loru che anticipa Cutrona in uscita e gonfia la rete. Al 24’ altro spreco della Cos con Rossi che schiaccia di testa sopra la traversa. Loi si dispera. Piovono tiri dalla distanza di Loru (28’), Pulina (31’) e Marco Piredda (44’) prima che il telone della ripresa si apra con una prodezza di Loru (6’): volée mancina da applausi su un rilancio di Aiello.

La Cos preme, Demarcus (13’) devia fuori un tiro di Murgia. Fini corre ai ripari e inserisce il roccioso Tannor che sperpera due ripartenze (41’ e 48’) dopo un gol annullato a Luiu (30’, fuorigioco di Loru) e una traversa sbeccata con un tiro-cross da Anedda (32’).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Nel carcere di Massama esplode la rivolta

Proteste per l’arrivo di 80 detenuti da Nuoro e Roma: arredi distrutti, allagato un piano. Sindacati in allarme 
Valeria Pinna
Intervista

«La sanità richiede una guida a tempo pieno»

Silvio Lai a tutto campo sui nodi dell’Isola. E frena sulle ricandidature per le prossime regionali 
Roberto Murgia
La storia

«Quarant’anni senza Aldo: nessun rancore»

Cristiano Scardella: mio fratello morì dopo sei mesi in cella da innocente, chi lo fece arrestare non si è mai scusato 
Marco Noce
Maltempo

Arriva la neve Desulo e Fonni a -6 aspettando i turisti

Nella morsa del gelo artico oggi il Bruncu Spina e tutta la Barbagia 
Gianfranco Locci
Città del Vaticano

Leone cala il sipario sul Giubileo dei due Papi «È il momento della pace»

Monito sui «deliri di onnipotenza» Alla celebrazioni anche Mattarella  