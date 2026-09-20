Loru fa volare il Monastir 

Monastir 2

Aranova 1

Monastir (4-3-3) : Le Rose; Pinna, Cortinovis, Porru, Piseddu; Loru, Conti (37’ st Masia), Belli (27’ st Corcione); Gianoli (7’ st Mameli), Aloia, Leone (7’ st Collu). In panchina Fusco, Corona, Ragni, Rossi, Contini. Allenatore Angheleddu.

Aranova (4-3-3) : Attinelli; Prati, Anello, Darini, Germoni; Cabella (37’ st Pucci), Massimo (31’ st De Angelis), Fumasoni (41’ st Calderoni); Lazzeri (40’ st Gningue), El Bakhtaoui, Calvigioni (35’ st Sorrentino). In panchina Zonfrilli, Pavese, Mastroiacovo, Baldi. Allenatore Scarfini.

Arbitro : Beretta di Bergamo.

Reti : nel pt 35’ Loru, 40’ Fumasoni; nel st 47’ Loru.

Note : ammoniti Cabella, Conti, Porru, Germoni, El Bakhtaoui. Recupero 2’ pt-5’ st.

MONASTIR . Una vittoria sofferta e arrivata in zona Cesarini: il Monastir si impone di misura sull’Aranova, riscattando il ko nell’infrasettimanale ad Anzio. La squadra di Angheleddu passa in vantaggio al 35’ con Loru, ma dopo cinque minuti subisce il pari di Fumasoni. Al 92’ il numero 7 trova la doppietta (sotto il diluvio) e fa esplodere il pubblico.

Botta e risposta

In avvio le due squadre si studiano senza pungersi. Al 4’ sinistro alto dalla distanza di Loru. Al 13’ prima occasione del match, sinistro da fuori di Cortinovis che sfiora il palo. Al 17’ cross di Germoni al centro, Le Rose respinge. Al 19’ Prati serve al centro Calvigioni che calcia dal limite, devia il portiere biancoblù. Al 35’ campidanesi in vantaggio: angolo di Pinna per Loru che nell’area piccola insacca di testa. I laziali reagiscono e dopo cinque minuti trovano il pari grazie a una conclusione sotto porta di Fumasoni su assist di El Bakhtaoui. I padroni di casa recriminano per un presunto tocco di mano in area.

Colpo allo scadere

In avvio di ripresa gli ospiti continuano a spingere e Angheleddu decide di passare alla difesa a tre. Al 13’ destro di Piseddu dal limite bloccato da Attinelli. Al 16’ sinistro a lato di Calvigioni. Al 19’ punizione dalla destra di Germoni in porta, Le Rose respinge. Alla mezz’ora brivido per i biancoblù: El Bakhtaoui vede Le Rose fuori dai pali e calcia da oltre metà campo, fuori di poco. Al 32’ destro da fuori di Lazzeri, blocca il portiere campidanese. Nel finale su Monastir si scatena un diluvio, sotto la forte pioggia al 42’ tentativo di Pinna a lato. Dopo due minuti i laziali si divorano il gol del vantaggio: Sorrentino serve El Bakhtaoui che calcia centrale da ottima posizione. Il Monastir è bravo a crederci e al 47’ trova il gol vittoria con Loru che stoppa un pallone servito da Pinna e di destro in area fredda Attinelli. Nel finale forcing dell’Aranova, ma i biancoblù resistono.

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