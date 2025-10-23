Loru è il vicepresidente della Provincia 

Otto i consiglieri di maggioranza, otto le deleghe assegnate salomonicamente dal neo presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente Mauro Usai. Il ruolo del vicepresidente era, però, soltanto uno e qui le previsioni della vigilia si sono rivelate errate: chi pensava che la scelta sarebbe ricaduta sul sindaco della città sede della Provincia, ovvero Pietro Morittu, si era sbagliato visto che Usai ha scelto il più votato nella recente tornata elettorale, ovvero Gianluigi Loru, sindaco di Perdaxius.

Le decisioni

Quello del vicepresidente è stato il colpo di scena più forte del pomeriggio di ieri, caratterizzato anche dalla scelta del presidente di andare oltre le quattro deleghe (non assessorati) che inizialmente erano previste per gestire i principali macro-settori: «Tutti avranno un ruolo – ha detto Usai – abbiamo il dovere di dare importanti risposte ai cittadini e tutti devono essere coinvolti nel farlo. Non escludo di individuare anche altri settori da affidare prossimamente».

I settori

Gianluigi Loru, oltre alla vicepresidenza, dovrà occuparsi anche di Ambiente, agricoltura caccia e pesca; ieri un primo assaggio visto che all’ordine del giorno c’era anche la campagna di eradicazione dei cinghiali dall’isola di San Pietro.

Al secondo più votato, Sasha Sais, sindaco di Musei, è andata la delega a Viabilità, trasporti e infrastrutture strategiche. Inizierà a lavorare forte anche del milione e 200 mila euro che la Regione ha appena assegnato alla Provincia per le strade di sua competenza.

Alla consigliera comunale di Sant’Antioco, Daniela Massa, è andata la delega a Istruzione superiore e universitaria mentre al sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, Usai ha assegnato il compito di occuparsi di Bilancio, programmazione strategica e attrazione delle risorse. Un ruolo, quindi, di coordinamento finanziario e controllo della spesa, pianificazione strategica provinciale e coordinamento con programmazione territoriale con i programmi Fesr, Just transition fund e con gli altri strumenti regionali di programmazione, e poi partecipazione a bandi europei e nazionali, attrazione di investimenti pubblici e privati.

Il delicato tema di Industria, energia e attività produttive è stato, invece, affidato al sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri. Un tema decisamente delicato viste le grandi vertenze in piedi nel territorio. Il consigliere comunale di Carloforte, Pierangelo Rombi, dovrà occuparsi di valorizzare il Patrimonio provinciale, mentre la consigliera comunale di Gonnesa, Maria Beatrice Collu ha avuto la delega a Turismo e valorizzazione del territorio, occupandosi di promozione turistica, marketing territoriale, identità e memoria storica, eventi di valorizzazione e reti museali. Infine, la sindaca di Domusnovas, Isangela Mascia, dovrà occuparsi dei temi delle Pari opportunità, coesione sociale e politiche giovanili.

