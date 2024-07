«L’ortoterapia può curare i più fragili» 

Piantare semi, coltivare la terra, prendersi cura di piante e fiori, non è solo un hobby, ma è anche una terapia, l’ortoterapia, che può migliorare vite. E ieri, durante il convegno “La cura dell'orto che cura”, organizzato dall'associazione “La voce delle piante” nell’azienda agricola “Abitare con il verde” a Quartucciu, è stato presentato un disegno di legge per il riconoscimento normativo dell’ortoterapia come disciplina integrativa nelle cure tradizionali per disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, allo stesso modo della pet therapy.

I vantaggi

La proposta legislativa, presentata da Efisio Perra e Mariafrancesca Serra di Coldiretti, è stata consegnata ai deputati sardi Francesca Ghirra (Avs), Salvatore Deidda e Gianni Lampis (FdI).

La bozza non mira solo a riconoscere l'ortoterapia, ma include anche il giardinaggio assistito e i giardini terapeutici, regolamentandone le attività, definendo gli obiettivi e delineando i campi di applicazione per ridurre al minimo la disabilità e migliorare la partecipazione alla vita sociale delle persone con fragilità.

«Vogliamo che sia lo strumento per superare i disagi che sono sia fisici che psichici», ha affermato Efisio Perra. «Importante è il ruolo sempre più sociale dell’agricoltura: il verde fa bene alle persone così come fa bene all’ambiente e per questo dobbiamo fare in modo che coesistano. In una crisi sia sociale che ambientale, l’ortoterapia è un’opportunità per far crescere le nostre comunità».

Professionisti

Il processo è sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale, con la formazione professionale degli operatori. Fondamentali saranno figure come il terapista dell'orticultura e un team di coordinamento formato da medici, agronomi, naturalisti, psichiatri, psicologi e terapisti. La terapia dovrà essere supportata da una chiara programmazione e da un monitoraggio costante. È, infine, prevista la creazione di un Comitato nazionale che predisponga un regolamento per il riconoscimento e la regolamentazione delle attività di cura.

Ghirra, Deidda e Lampis hanno garantito l'impegno di portare a Roma la proposta di legge per avviare l'iter di un riconoscimento legislativo. «Ringrazio “La voce delle piante” per la bella iniziativa e per il lavoro portato avanti negli anni. Accolgo con grande piacere la proposta di Coldiretti per arrivare a una proposta di legge condivisa che possa riconoscere l'ortoterapia come strumento di formazione, crescita e inclusione sociale», ha affermato la deputata Ghirra.

Il concetto lo hanno ribadito i colleghi Deidda e Lampis: «Un progetto meritevole di essere seguito e approfondito. Sia perché curare il verde, l’orto è un beneficio per il recupero motorio e psicofisico sia perché la cura e la conoscenza della campagna e dell’orto hanno un valore tradizionale e sociale importantissimo. Vale in città come nel più piccolo dei centri. In Parlamento abbiamo riconosciuto la figura dell’agricoltore custode dell’ambiente, questo è un successivo passo».

La sperimentazione

Il luogo che ha dato vita a “La cura dell'Orto che cura”, il progetto che fonda le sue radici sull’ortoterapia, è l’azienda “Abitare con il verde”. Qui quattordici ragazzi, seguiti dalle associazioni Anffas, Passaparola e La casa nell'albero, per quattro mesi si sono presi cura del verde e da questo a loro volta ne hanno tratto beneficio.

«L’ortoterapia dà benessere non solo alle persone più fragili ma a tutti. Al centro c’è la persona, questa grazie all’esperienza degli operatori, ortoterapisti, entra in sinergia con il verde, cogliendone tutta l’energia che questo può dare a ogni singolo partecipante», ha ssicurato la padrona di casa, Paola Cannas.

