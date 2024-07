L’ortoterapia per curare le disabilità intellettive 

Nel 2017 l’associazione cagliaritana "La voce delle piante" ha messo i primi semi per il riconoscimento dell'ortoterapia in Italia, come supporto alle cure tradizionali per persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, sul modello della pet therapy. L'iniziativa ha raggiunto un nuovo traguardo e domani, dalle 16.30, l'azienda agricola "Abitare con il Verde" di Quartucciu ospiterà un incontro che coinvolgerà docenti universitari, esperti agricoli, psicologi, psichiatri e formatori per discuterne.

Saranno presentati i risultati del laboratorio “La cura dell'orto che cura”, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna. Il progetto ha coinvolto 14 persone con disabilità intellettive, supportate da Anffas, Passaparola e La Casa nell’albero. Con educatori e operatori agricoli, sotto la supervisione di Paola Cannas, i partecipanti hanno lavorato per quattro mesi, ottenendo miglioramenti significativi nella salute cardiovascolare, nella concentrazione, nella memoria e nella riduzione dello stress.

Al termine degli interventi, Efisio Perra e Maria Francesca Serra di Coldiretti Sardegna presenteranno ai deputati Salvatore Deidda, Silvio Lai, Gianni Lampis e Francesca Ghirra una proposta di legge per promuovere una norma specifica a favore del benessere delle persone fragili e della formazione di personale competente.

