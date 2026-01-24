VaiOnline
Serrenti.
25 gennaio 2026 alle 00:25

L’orto sociale danneggiato dal vento 

Vento e pioggia si sono rivelati un mix letale per un grande albero di mimosa al ManiOrto, l’orto sociale ideato dallo psicologo e psicoterapeuta Samon Medda, attivo a Serrenti dallo scorso agosto e frequentato da ragazzi diversamente abili.

Il forte vento della settimana scorsa ha probabilmente indebolito la pianta che, sollecitata dai temporali degli ultimi giorni, ha ceduto spezzandosi e cadendo rovinosamente a ridosso di un serbatoio d’acqua. La cisterna, posizionata strategicamente per sfruttare l’ombra dell’albero, è andata distrutta, causando danni anche alle tubature dell’impianto di irrigazione. «Quell’albero era diventato quasi un punto di riferimento per i ragazzi – racconta Medda – si trovava accanto al cancello ed era la prima cosa che vedevano entrando. Giovedì, quando siamo tornati all’orto per ripulire dalle erbacce, ci siamo subito accorti che mancava qualcosa». Lo scoraggiamento, però, è durato pochissimo. I ragazzi si sono messi subito all’opera tagliando i rami e il tronco della pianta, hanno ripulito la zona e rimosso la cisterna in plastica ormai inutilizzabile. «L’esperienza dell’orto è poca filosofia e molta pratica – aggiunge Medda – dopo aver preso atto del danno, i ragazzi hanno subito proposto soluzioni funzionali. Nel giro di circa due ore abbiamo sistemato tutto». Le piogge frequenti di questo periodo rendono l’intervento necessario, ma meno urgente. C’è circa un mese di tempo prima che l’irrigazione artificiale diventi indispensabile per portare avanti le colture. «Attingeremo al nostro “fondo emergenze”. Il ricavato della vendita dei dolci natalizi e delle mandorle dovrebbe essere sufficiente a coprire le spese» conclude Medda.

