L’orto magico creato dai ragazzi dell’associazione Delfino 

Incontrarsi per socializzare per realizzare progetti concreti. Così l’associazione Delfino, formata dalle famiglie di persone con disabilità, ha realizzato l’orto delle diversità nella sede in piazza Giovanni XXIII. «Da anni ci prendiamo cura dell’area verde che si trova negli spazi dell’ex scuola primaria e per quanto riguarda l’orto – spiega il presidente Piero Follesa – le attività sono iniziate tempo fa con la collaborazione di alcuni esperti di agricoltura che hanno seguito con grande cura i ragazzi. Sono stati seminati vari tipi di ortaggi e verdure che sono cresciuti nel cortile della nostra sede». All’inizio era stato creato un orto sinergico in collaborazione con la commissione delle pari opportunità: «In seguito – aggiunge Piero Follesa – il giardino dell'associazione è diventato un orto della diversità, dove ci divertiamo non solo a coltivare, ma anche a creare spazi di gioco, socialità e colore per trascorrere il tempo all’aria aperta insieme».

L’area diventa anche uno spazio all’aperto per svolgere attività sportive come il ballo o lo yoga. Il sodalizio Delfino è diventato un punto di riferimento per molte persone con disabilità non solo di San Gavino, ma anche di paesi circostanti. ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA