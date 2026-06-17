L’orto-giardino diventa teatro domani alle 17  

Teatro per famiglie in mezzo alla natura domani dalle 17, al Teatro di Terra dell’Orto Giardino Mariposa de Cardu, con “La Gatta e la Yucca”. Lo spettacolo è prodotto da Effimero Meraviglioso in collaborazione con Barbe à Papa Teatro. Scritto e diretto da Claudio Zappalà, con musiche di Nathan Tagliavini, vede in scena: Federica D’Amore, Totò Galati e Nancy Trabona. È la storia di un’anziana che vive con una gatta e una yucca: una famiglia insolita che, lontano dagli sguardi degli umani, si anima dando vita a una dimensione fantastica. L’appuntamento rientra nel programma di teatro per famiglie tra città e natura. L’accesso all’Orto è da via Goffredo Mameli.

«L’evento fa parte del progetto nell’ambito della stagione di teatro ragazzi “E-stiamo al parco”. Vi aspettiamo nel verde per condividere insieme pomeriggi all’insegna del divertimento e della cultura. Consigliamo abiti comodi, cappellino e acqua in borraccia», spiega la direttrice artistica de Il Crogiuolo, Rita Atzeri.



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