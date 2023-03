L’orto didattico per i piccoli alunni 

Rastrelli, palette, semi e piantine: tutto l’occorrente per trasformare il giardino della scuola in un terreno agricolo pronto a produrre cibo sano e genuino. Nella scuola elementare i bambini sperimentano le tecniche di coltivazione con l’aiuto dei Massaius de Santu Sidoru, associazione che da anni promuove e valorizza le tradizioni della cultura contadina. Un’attività inserita nel progetto “L’orto didattico” promosso dall’istituto comprensivo del Parteolla in collaborazione con l’amministrazione comunale. Un progetto multidisciplinare che attraverso lo studio di diverse materie punta a rafforzare il rapporto dei bambini con la natura. «Questi progetti puntano ad avvicinare i bambini alle pratiche colturali di base, stimolando l’abitudine ad un’alimentazione sana - sottolinea il sindaco Fedele La Delfa - qui a Soleminis abbiamo il valore aggiunto della trasmissione intergenerazionale dei saperi legati alla nostra antica tradizione agricola grazie al supporto determinante dei Massaius de Santu Sidoru». Attraverso le attività dell’orto didattico i bambini potranno seguire direttamente tutte le fasi della coltivazione: dalla semina al primo raccolto previsto per fine maggio. Un percorso che permetterà loro di acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela dell’ambiente per la produzione del cibo.

