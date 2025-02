“L’orto dei nonni e delle nonne” per educare i più piccoli 

Educare i più piccoli a una sana alimentazione e ai buoni prodotti della terra: a Vallermosa nasce il progetto “L’orto dei nonni e delle nonne”. All’iniziativa, con capofila Villamassargia, partecipano altri quattro Comuni. Tra questi Vallermosa, a cui è stato concesso un finanziamento del Gal di 20mila euro, destinati alle attività che saranno svolte nel giardino di tremila metri quadri, davanti alla scuola di via Roma. Qui verrà impiantato un orto didattico-educativo, destinato principalmente ai bambini dagli zero ai sei anni e, per volere dell’amministrazione, aperto a tutta la comunità.

Il progetto, appena partito, terminerà il 30 giugno. «Il piano prevede uno scambio intergenerazionale, consentendo ai bambini, principali fruitori, di conoscere e avvicinarsi ai sani prodotti della terra e al rispetto dell’ambiente - afferma Cinzia Pasini, assessora all’Ambiente - Alla realizzazione, curata dalla ditta Sgaravatti, partecipa la ditta la Clessidra di Villacidro e il Ceas di Vallermosa». Il sindaco Francesco Spiga conclude con una precisazione: «Il progetto s’inquadra in un piano più ampio del Comune, nato per migliorare il rapporto tra uomo e ambiente, che risulta sempre più difficile per i nostri giovani».