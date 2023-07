L’orto condiviso diventa “teatro di terra” 

Un orto condiviso ma anche un luogo dove fare arte e cultura. Si chiama “Teatro di terra” e sta sorgendo in località Su Idanu, un’area alle porte di Quartucciu, grazie al progetto “Mariposa de cardu” voluto dall’associazione "Il Crogiuolo" in memoria di Luisa Atzeri, insegnante della scuola materna scomparsa qualche mese fa sempre in prima linea per tendere una mano ai più fragili.

Il progetto

«Tra le altre attività che ha portato avanti, era volontaria nel carcere minorile con l’associazione “Oltre le sbarre”», racconta Rita Atzeri, direttrice artistica del Crogiuolo e sorella di Luisa. «Noi veniamo da una famiglia di contadini, papà era agricoltore. Mia sorella era molto legata alla campagna, in particolare a una vigna che avevamo, quindi per me pensare a un progetto di questo tipo, è stato un passaggio naturale e sono certa che questo avrebbe voluto farlo anche lei». Il terreno, che appartiene a Rita, si trova in via dell'Acqua, e sono già in corso i lavori per dare il via all’orto urbano condiviso con il taglio delle sterpaglie e il dissodamento. I cittadini, dopo essersi iscritti gratuitamente al Crogiuolo, potranno recarsi liberamente a coltivare i propri ortaggi.

«A oggi diciotto persone si sono rese già disponibili a seminare l’orto», spiega ancora Rita. «Lo spazio è organizzato per chiunque desideri confrontarsi e godere dei frutti dell’orto. Chiaramente verranno definite le aree per non creare confusione. Ho voluto metterlo a disposizione della collettività per questo progetto, ma anche per attirare l’attenzione su questa zona».

Coltura e cultura

Ma lo spazio verrà preparato anche per accogliere il “Teatro di terra”, che verrà inaugurato a settembre. «In autunno sarà un luogo che accoglierà eventi di spettacolo e cultura alla luce della luna, a lume di candela, con le sedie portate da casa per condividere storie e racconti. L’obiettivo è creare momenti di scambio dei saperi e delle conoscenze».

Ci sarà anche una zona una zona dedicata agli animali, per mettere in piedi un'attività di pet therapy destinata ai bambini disabili, affetti da autismo e con disturbi dell'apprendimento. «Le scolaresche saranno invitate ad aderire all'iniziativa nell'ottica di una riscoperta del rapporto salvifico con la terra e le tradizioni – conclude Rita Atzeri -. Questo progetto di comunità sarà portato avanti da volontari di tutte le età e si spera che possa vedere protagonisti, come portatori di memoria ed esperienza, gli anziani della città e i migranti per un incontro di culture diverse».

