L’Orto Botanico ricorda Italo Calvino  

Ultimo appuntamento, giovedì 9 novembre, con l’Autunno Calviniano promosso dall’Orto Botanico dell’Università per ricordare i cento anni dalla nascita del grande scrittore italiano.

“Eva Mameli Calvino e l’Orto Botanico della regia Università di Cagliari” è il titolo di un pomeriggio (dalle 16) per ricordare forte legame tra la mamma dello scrittore e l’Orto del capoluogo sardo, che diresse negli anni ’20 del secolo scorso. «Concludiamo due mesi di incontri, reading e spettacoli organizzati in collaborazione con numerosi enti e associazioni culturali», commenta l’attuale direttrice, Annalena Cogoni. «L’Orto Botanico mostra grande vitalità, sia come irrinunciabile sede della didattica e della ricerca, ma anche come luogo in cui può svolgersi la terza missione degli atenei, la divulgazione scientifica che fa parte dei nostri obiettivi».

Alle 16 Marco Nateri e Aurora Simeone metteranno in scena uno speciale omaggio tra gli alberi. A seguire, alle 17, nell’aula Eva Mameli Calvino la direttrice dell’Orto e la docente Maria Cristina Secci ricostruiranno gli anni che la madre dello scrittore visse a Cuba e a Cagliari. Poi ci sarà la relazione di Loretta Marchi, già conservatore-bibliotecario responsabile del Museo civico e della Biblioteca civica di Sanremo.La serata si concluderà con una tavola rotonda a cui parteciperanno con le tre relatrici e il coordinatore tecnico dell’Orto Gianluca Iiriti alcuni tra i protagonisti degli appuntamenti susseguitisi negli ultimi due mesi per l’Autunno Calviniano.

