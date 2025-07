L’orsa Jj4 trasferita: «Riaprite l’inchiesta» 

tRENTO. «Per noi non cambia nulla. Non abbiamo avuto nessun sollievo. Certo è giusto che sia così, ovviamente, lì l'orsa avrà un destino migliore sicuramente però per noi non è arrivata nessuna miglioria. L'orsa doveva essere reclusa a suo tempo e noi continuiamo a insistere e continuiamo a batterci perché non è stato fatto nulla in tutti questi anni, diciamo dal 2020 al 2023, da quando sono iniziati i primi attacchi, i primi feriti». Carlo Papi e Franca Ghirardini, genitori di Andrea, il ragazzo ucciso il 5 aprile di due anni fa a 26 anni dall'orsa Jj4 durante un'escursione sopra Caldes, in valle di Sole, commentano la notizia del trasferimento dell'animale dal Trentino alla Germania. Andrea non è andato a cercarsela, era forte e pieno di energie e non aveva le cuffie, come è stato scritto, quindi non è vero che non l'ha sentita arrivare. Hanno chiuso il caso così ma io voglio riaprirlo», dice Carlo Papi.

