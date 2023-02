l’orrolese regge solo un tempo la verde isola si prende i 3 punti 

Verde Isola 2

Orrolese 1

Verde Isola (4-4-2) : Murgia, Cimmino, Farris (37’ st Damele), Giovagnoli (22’ st Cosa), Uccheddu, Arrais, Cordero, Boi, Armeni, Lazzaro, Congiu (45’ st Madeddu). In panchina Rosso, Feola, Pinna, Luxoro. Allenatore Comparetti.

Orrolese (4-4-2) : Casula, Emanuele Pisano (20’ st Melosu), Simone Mura, Atzeni, Matteo Mura, Casti, Congiu (40’ st A. Pisano), Addis, Leoni, Podda, Anedda (39’ st Tocco). In panchina Schirru, Marco Pisano, Soddu, Contu, Prasciolu, Erriu. Allenatore Marcialis.

Arbitro : Pischedda di Tortolì.

Reti : nella ripresa 13’ Arrais, 19’ Congiu, 42’ Podda.

Note : espulso S. Mura. Recupero 1’ pt-5’ st.

Carloforte. La Verde Isola vince e convince. E, dopo un periodo travagliato, ritrova anche il suo bomber Momo Cosa. Il 2-1 non si discute ma l’Orrolese ha venduto carissima la pelle. Nel primo tempo la Verde Isola tiene meglio palla ma le ripartenze dell’Orrolese sono insidiose al punto che gli ospiti sfiorano il vantaggio con Leoni e Murgia. Ai punti, meglio la squadra di Marcialis. Ma questo non vale nella ripresa: il secondo tempo si apre infatti con il gol spettacolare di Arrais che si libera della marcatura e in sforbiciata - su assist di Giovagnoli - sigla il gol del vantaggio. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio grazie alla ditta Arrais-Armeni: creano scompiglio in area, palla che filtra fra una selva di gambe e Congiu deposita facile. Orrolese poi in dieci per l’espulsione di Simone Mura, ma mai doma e difatti al 42’ accorcia le distanze con Podda.

