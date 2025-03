Lorrai caccia Carta, Salis è vicesindaco 

Le crepe degli ultimi tempi sono diventate insostenibili. A tal punto che il sindaco di Gairo, Sergio Lorrai, ha dato il benservito al suo vice, Francesco Carta. L’assessore ai Lavori pubblici, da ieri ex, è stato rimosso dall’incarico con effetto immediato. A far traboccare il vaso, dopo la missiva di inizio mese, la richiesta di incontro che Carta ha fatto (e ottenuto, per venerdì prossimo) alla direzione territoriale di Forestas: vuole vedere chiaro sulla cessione delle aree comunali all’Agenzia. La questione Forestas era uno dei temi bollenti che Carta, esponente dei Riformatori, ha evidenziato nella lettera con cui invitava il sindaco Pd a un cambio di atteggiamento nei rapporti con la maggioranza. «La mia seconda esperienza amministrativa - ha commentato Carta - ha portato risultati concreti e tangibili, ma non l’ho vissuta con lo stesso entusiasmo della prima. Il ruolo di vicesindaco è forse derivato più dal peso dei voti che da una reale attestazione di fiducia, o perlomeno non ho mai percepito lo stesso spirito di confronto e collaborazione che avevo vissuto con Franco Piras». La revoca era nell’aria: «Fa parte del gioco delle parti e io sono sportivo. Apprezzo, seppur con ritardo, che qualcuno si sia finalmente assunto la responsabilità di ciò che accade dal 2021. Il mio impegno continuerà». Il sindaco ha chiarito i motivi della revoca: «La decisione, dopo giorni di riflessione e confronto, scaturisce dalle accuse trasmesse al Protocollo e diffuse attraverso la stampa, senza che sia seguita alcuna rettifica o chiarimento nonostante il mio invito inoltrato lunedì. Sono amareggiato ma appare, mio malgrado, la strada più coerente e rispettosa per tutti». Il nuovo vicesindaco è Ugo Salis, al quale Carta ha rivolto gli auguri. (ro. se.)

