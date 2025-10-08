VaiOnline
Porto Cervo.
09 ottobre 2025 alle 00:37

L’orologio di lusso scippato era un falso 

Colpo di scena nelle indagini sugli scippi degli orologi di lusso a Porto Cervo, caso che questa estate ha attirato l’attenzione dei media e ha messo in subbuglio la Costa Smeralda. Una delle vittime dei furti, un uomo d’affari, ha inviato una nota alla Procura di Tempio smentendo quanto lui stesso aveva dichiarato dopo avere subito uno scippo. L’uomo ha spiegato che il Richard Mille che aveva al polso ai primi di agosto e che è stato sottratto da due franco algerini, non è un orologio costosissimo (500mila euro), ma una vera patacca. Stando a quanto emerge dalle indagini, la vittima non aveva un Richard Mille, ma una imitazione. I contorni della vicenda non sono chiari, la comunicazione al pm ha determinato una rimodulazione delle contestazioni. Uno dei presunti responsabili del colpo, Zakaria Bellhani, di 35 anni, su istanza del difensore, l’avvocato Roberto Zanda, è stato scarcerato dalla Gip di Tempio, Federica Di Stefano. Il legale ha ottenuto la revoca della custodia cautelare in carcere, dimostrando che il quadro della vicenda è radicalmente cambiato. Intanto Zanda ha dimostrato che non c’è stato lo scippo, l’orologio non è stato strappato, ma sottratto senza che la vittima se ne accorgesse. Inoltre il danno causato è di poche centinaia di euro. Sulla base di queste valutazioni Bellhani è stato rimesso in libertà.

