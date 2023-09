L’oro verde inaugura Itacà: la storia del frantoio Hermanu 

È l’oro verde ogliastrino del frantoio Hermanu ad aprire la terza edizione del festival Ita.Cà, dopo un convegno dedicato a turismo e territorio nelle zone interne. Esperienze, degustazioni, camminate, trekking, cucina e incontri all’insegna del turismo sostenibile per mostrare che un’altra idea di turismo è possibile ed è vincente. Il festival ha aperto con il frantoio Hermanu, una realtà che riunisce in cooperativa 250 piccoli produttori di undici paesi ogliastrini. Ogni oliva che entra nel frantoio è ogliastrina doc, una varietà autoctona che deve seguire un percorso ben preciso prima di essere commercializzata.

I soci hanno raccontato la storia, i valori e il percorso che ha portato all’olio Hermanu, che oltrepassa i confini dell’isola per finire nelle tavole della penisola, della Germania, del Belgio, della Francia e che sta per arrivare in quelle del Brasile, con una piccola produzione - qualche decina di ettolitri all’anno - ma di grande qualità. Qualità dovuta alla materia prima e a un regolamento interno che disciplina in maniera rigorosa sia la coltivazione che i metodi di raccolta e trasporto. In fase di analisi, anche i parametri devono essere molto precisi. Un percorso a cui la cooperativa tiene per mantenere alto il livello qualitativo del prodotto. Alla fine della visita i visitatori hanno potuto assaggiare il prodotto della fatica dei contadini.

