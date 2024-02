«Loro sono favoriti Ma il torneo è lungo» 

Milano. «Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, solo da complimentarmi. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro percorso. L’Inter è la favorita per lo scudetto, poi se saremo bravi a vincere un po’ di partite e stargli vicino, c’è anche il Milan che è a quattro punti, il campionato è ancora lungo e gli imprevisti sono dietro l’angolo». Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, intervistato ieri sera da Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter. «È stata una partita difficile contro una squadra forte. Ora dobbiamo metterci alle spalle una settimana negativa, che in una stagione ci può stare, e dobbiamo ripartire subito con l’Udinese: bisogna tornare a vincere, ci sono ancora tanti punti a disposizione e bisogna essere veloci ad uscire dalla crisi. La gara contro l’Inter è un passo in avanti nella crescita, anche se siamo arrabbiati per aver perso una partita che potevamo rimettere in piedi».

«È stata una vittoria importante, strameritata, voluta con la forza e col gruppo. Siamo molto contenti ma è una tappa di un lungo percorso perché manca ancora tantissimo. La Juve e il Milan non molleranno un centimetro, ma davanti ai nostri tifosi in uno stadio che ci ha trascinato dal riscaldamento è una bellissima tappa di un percorso ancora lungo», ha detto invece il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi.

RIPRODUZIONE RISERVATA