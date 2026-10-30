L’oro rosso patrimonio del territorio 

San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca si preparano ad accogliere visitatori e turisti per il festival “Strade dello Zafferano di Sardegna Dop”, l’evento che racconta e celebra l’oro rosso, una delle eccellenze agroalimentari più preziose dell’Isola.Per l’edizione 2026, la manifestazione farà tappa domenica 8 novembre a Villanovafranca , il 15 a San Gavino Monreale e il 22 a Turri , confermandosi un appuntamento di grande rilievo per la valorizzazione del prodotto e dei territori che ne custodiscono la coltivazione con una superficie totale di circa 30 ettari e oltre 300 chilogrammi di prodotto.

L’area coltivata

«Questi tre appuntamenti», spiega il sindaco di San Gavino Stefano Altea, «puntano a sostenere i produttori, valorizzare le economie locali e promuovere il turismo autunnale con un progetto condiviso che mette in relazione agricoltura, cultura, sviluppo locale ed enogastronomia».Per San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca, lo zafferano rappresenta un patrimonio produttivo distintivo: i tre Comuni costituiscono l’intera area di produzione dell’oro rosso che ha il prestigioso riconoscimento della Dop, la denominazione d’origine protetta riconosciuta a livello europeo nel 2009. «Il valore dello zafferano», sottolinea l’assessore al turismo di San Gavino Riccardo Pinna, «si comprende anche attraverso i numeri della sua lavorazione: per ottenerne un chilogrammo essiccato occorrono circa 150mila, 200mila fiori».

Le nuove opportunità

Lo zafferano Dop, aggiunge Pinna, «è parte integrante della nostra identità e racconta, meglio di ogni altra cosa, il legame profondo tra le persone, la terra e la tradizione. È un prodotto che unisce la sapienza agricola tramandata da generazioni con l’orgoglio di una comunità che vuole trasformare le proprie eccellenze in risorse culturali e turistiche. Vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza autentica, fatta di profumi, colori e incontri». Sostenere questa produzione significa dare forza anche all’economia che la circonda. Gli appuntamenti offrono alle aziende agricole occasioni di vendita e contatto con nuovi clienti, mentre la presenza dei visitatori può generare opportunità per artigiani, attività commerciali, ristoratori e servizi di accoglienza. Il programma darà spazio agli stand dei produttori di zafferano, alle mostre dedicate alla spezia e agli espositori dell’agroalimentare, con eccellenze come cereali, miele e legumi.

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