«Loro parlano e accusano, io lavoro» 

Finito sul banco degli imputati dopo le dichiarazioni dei due candidati alla carica di sindaco Rosalia Acca ed Alessandro Naitana, ma anche del suo ex vicesindaco Alessandro Campus, il sindaco Piero Casula passa al contrattacco.

«Sono nel Psd’Az»

Intanto replica a chi gli fa notare che non è nota la sua appartenenza partitica: «La questione della tessera riguarda la sezione sardista che, per rispetto, non mi ha mai chiesto nulla. Vedo comunque nel Psd'Az uno sbocco naturale di un percorso incentrato sulla moderazione in una coalizione di centrodestra». Da qui alle contestazioni politiche. «La nostra lista si è presentata alle elezioni dichiarandosi di centrodestra e vicina alla coalizione che governa la Sardegna. Cosa che non possono dire Acca e Naitana, oggi insieme, ma alle elezioni a capo di liste contrapposte. Politicamente – mette in luce il sindaco - siamo più forti, in quanto il Psd’Az ha deciso di condividere un percorso per dare risposte alle tante questioni sul tavolo. Quando abbiamo iniziato il nostro mandato contavamo su 11 consiglieri, così come oggi».

L’elenco

In merito alle accuse di fallimento dell’azione amministrativa il sindaco elenca le cose fatte. «Abbiamo chiuso cause ultratrentennali come gli interventi per la messa in sicurezza della città, il collaudo della diga, i banchinamenti, il dragaggio, la gestione degli ormeggi. Stiamo adeguando tutti gli strumenti urbanistici che consentiranno alla città di pensare al proprio sviluppo. Tanti i finanziamenti ottenuti con opere importanti in parte già realizzate, oppure in fase di esecuzione e progettazione». Casula cita la cura del verde, la firma delle convenzioni con Forestas per la cura delle aree comunali, gli incarichi per il palazzetto dello Sport e la riqualificazione di Bosa Marina. Il sindaco evidenzia ancora le percentuali mai viste nella raccoltadifferenziata e il record delle presenze turistiche nel 2022. E sulle opere pubbliche fa notare la riqualificazione del Campo Italia, il parco urbano in via Lamarmora, i lavori nelle scuole.