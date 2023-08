«Loro forti, noi non molto brillanti» 

«Ora si inizia sul serio, bisogna dare continuità al precampionato con la Coppa Italia». Volta già pagina Nunzio Lella, che archivia le amichevoli e pensa al primo impegno della stagione col Palermo. «Dobbiamo guardare al futuro, ora si inizia con le gare ufficiali e bisogna farsi trovare pronti, già da sabato prossimo dove vogliamo gioire insieme ai nostri tifosi. Non aver mai perso in queste amichevoli fa bene, le abbiamo giocate per prepararci al meglio al campionato». Il centrocampista, che sembrava dover andare in prestito ma si sta ritagliando spazio nel gruppo di Claudio Ranieri, valuta la gara di ieri a Brest: «È stata una bella partita. Ci siamo confrontati con una squadra molto forte, loro stavano benissimo a livello atletico. Magari noi un po’ meno brillanti, però abbiamo fatto la nostra partita e siamo riusciti a pareggiare con Pavoletti su palla inattiva. Credo che nel complesso abbiamo fatto un’ottima gara». In queste settimane si sta specializzando in un nuovo ruolo: «Ho sempre fatto la mezzala, nel 4-4-2 faccio l'esterno e Ranieri mi dà tanti consigli su come muovermi. Ho sempre cercato di dare il massimo quando sono stato messo in campo, poi sono riuscito a fare qualche gol ma l'importante è farsi trovare pronti».

