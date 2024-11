L’oro di Autunno in Barbagia 

«Sta andando tutto a meraviglia», premette Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio di Nuoro. «La rassegna Autunno in Barbagia piace a tutti, ai sardi ma non solo. Ogni tappa fa registrare un boom di presenze, quindi contiamo di chiudere la manifestazione (il 15 dicembre a Orune, ndr) con oltre 500 mila visitatori. Siamo in linea, forse pure meglio, con i numeri delle nostre migliori edizioni».

Successo infinito

Un evento giunto alla 26esima edizione. La rassegna creata dall’Azienda speciale della Camera di commercio barbaricina non avverte il peso degli anni. Sprizza salute, svela una vitalità contagiosa: linfa per le zone interne. L’ennesima conferma è arrivata nel fine settimana, con le riuscitissime tappe organizzate a Olzai e Ovodda. Così, se tanti visitatori hanno scelto il paese del pittore Carmelo Floris, per una suggestiva immersione tra i vicoli e le case in pietra del borgo solcato dal Rio Bisine, altri hanno optato per la vicina Ovodda. Risultato: due giorni da incorniciare «La giornata di sabato è stata perfetta, con tante presenze, complice il meteo favorevole», dice Maria Moro, vicesindaca di Ovodda e assessora allo Sviluppo locale: «Domenica, però, c’erano il triplo delle persone. La nostra tappa, “Ungrones de bidda”, è stata un successo. Tuttavia, la sensazione è che sia proprio la rassegna Autunno in Barbagia a piacere». Maria Moro prosegue: «Stavolta abbiamo puntato soprattutto sui nostri piatti tipici. Con il marchio Deco, Denominazione comunale, vogliamo sottolineare l’identità dei prodotti che i consumatori troveranno sulle loro tavole. Per esempio, “su pitzudu” è un prodotto solo ovoddese: vogliamo che questo venga comunicato anche all’esterno».

La montagna produce

Cambiano i paesi, di continuo, ma i risultati continuano ad accomunare. «Dal 1 al 3 novembre siamo stati presi d’assalto», racconta il sindaco di Desulo, Gian Cristian Melis. «Credo che questa “La montagna produce” sia stata la migliore edizione di sempre. Non si tratta solo di un evento desulese: il segreto del successo, infatti, sono le ricadute per tutti i paesi della zona. Nei tre giorni dell’evento era impossibile trovare un posto letto. Tutte le strutture ricettive erano al completo, per scovare una camera bisognava andare a Laconi. Ecco, credo che questo faccia capire la portata. La gente ha voglia di un ambiente confortevole, di quel “vivere antico” e lento che piace sempre di più».

La formula di Autunno in Barbagia è collaudata, riscuote consensi. Gli organizzatori, però, non si accontentano e guardano al domani con rinforzato ottimismo. «Crediamo che si possa ancora crescere», dichiara Agostino Cicalò, «l’aspetto enogastronomico è molto forte, adesso vogliamo potenziare l’artigianato di qualità. E al tempo stesso, valorizzare e tenere vive antiche tradizioni».

