«L’oro? Bellissimo ma va dimenticato» 

Un campione di atletica leggera a “Il Cagliari in diretta” su Radiolina e Videolina? Perché no, se il velocista in questione è Lorenzo Patta, uno che non soltanto è competente di calcio («Sono un romanista col Cagliari nel cuore, come Ranieri») ma ha rischiato anche di diventare calciatore. Invece, il professor Francesco Garau, suo attuale allenatore a Oristano, lo pescò a scuola e lo convinse a provare con l’atletica, proprio mentre si apprestava ad andare al La Palma. Un anno di convivenza calcio/atletica e poi via verso il più bel sogno di uno sportivo: la vittoria nella 4x100 alle Olimpiadi: «Mi fa ancora strano dirlo, ma quelle cose te le devi dimenticare sennò non ti alleni più, non trovi nuovi stimoli. Però quella medaglia - d’oro - ce l’ho ed è bellissimo», dice.

Tokyo l’ha segnato: «Salire sul podio olimpico non si può descrivere, ma senza il pubblico era come essere a una gara regionale. per fortuna ci siamo rifatti al Mondiali con lo stadio pieno», prosegue.

L’oristanese delle Fiamme Gialle, 23 anni, è già in piena preparazione. Niente indoor («Non mi piacciono, non c’è il vento, anche sei nei 100 ne ho avuto troppo l’anno scorso»), ma possibile debutto a maggio nel World Relay alle Bahamas. «Sarà una stagione ricca di appuntamenti nella quale oltre alla staffetta non sarà semplice inserire molte gare individuali. I 200? Sono sempre la mia gara, ogni anno ci provo».

Cosa rende speciale la staffetta? «È una gara nella quale bisogna far correre il testimone più che gli atleti e noi siamo molto bravi in questo, perché ci lavoriamo molto. Speriamo che non comincino a farlo anche gli americani...».

