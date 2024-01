L’orma sarda dei Licuccos di Caterina Lai 

Una distesa dei bellissimi ciottoli che si chiamano Licuccos, ad accogliere il visitatore. È l’incipit, sontuoso, della mostra dedicata a Caterina Lai alla Galleria Comunale di Cagliari. “Passaggi in chiaroscuro”, il titolo della personale visibile sino al 3 marzo in una sala piena di un sole che ben contrasta con le scure opere di una ceramista erede di ceramisti. Figlia del maestro dorgalese Simone Lai e della rinomata ricamatrice Luisa Fancello, nipote di Salvatore Fancello, morto in guerra giovanissimo, è un’artista che racchiude dentro la sua produzione le memorie del luogo natale, Dorgali. La incide nel cuore delle forme realizzate con le tecniche del bucchero e del raku, procedimenti di cui è assoluta padrona. Le cotture in assenza di ossigeno creano superfici corrugate, riarse, con sprazzi di bianco gessoso, friabili, in apparenza, come il carbone.

Radici

Gli etruschi ci facevano anfore , brocche, coppe, il raku-yaki invece l’hanno inventato i giapponesi e le cromie, tutte diverse e irripetibili, le decide il fuoco. Caterina Lai ha cominciato da bambina a frequentare l’argilla, nella fucina dello zio paterno Ciriaco Piras: raccoglieva la cenere, spazzolava, eliminava la polvere e non le era permesso accostarsi al tornio (roba da uomini, le dicevano). Si rifece, più tardi, quando cominciò a frequentare il Liceo artistico di Cagliari sotto la guida di Italo Antico.

Origini

Studiò poi all’Accademia di Salisburgo, alla scuola di restauro di Firenze, alle fornaci del vetro di Venezia; ha frequentato i corsi di Giovanni Cimati e si è specializzata con Giovanni Job e Enk De Kramer. Esperienze che ha poi saldato con qualcosa di più intimo, ossia l’abilità delle donne a impastare e modellare pane e dolci, attività domestiche che generano vere, seppur deperibili, sculture. Come i Licuccos che sembrano bottoni, sassi di fiume, semisfere con un piccolo apice che potrebbero ricordare le trottole e che non stanno in piedi da soli ma si posano, delicatamente, su un fianco. Ne ha fatto collane, li ha legati con lo spago, li ha appesi al soffitto come nei graticci che servivano a essiccare frutta e salsicce. Li ha fatti giganti come pianeti o minuscoli come pietruzze. Bianchi e neri, in una bicromia che ne esalta il colore e la foggia. La selezione allestita nella Galleria Comunale affacciata sugli storici Giardini Pubblici comprende opere che vanno dal 2000 al 2023.Ci sono il mare, il vento, la sabbia, il sale, il passaggio di minuscole creature, sulle lastre sistemate sulle pareti e nei fondi cavi delle ciotole simili a cestini. Che raccolgono e conservano anche le parole, il suono della lingua parlata e sentita nell’infanzia da questa autrice che ha laboratorio a Cagliari ma non si è mai staccata dalle sue radici. Suoni che forse sono scomparsi, come i mestieri di un tempo. E tuttavia presenti e palpitanti nei graffi e nei solchi delle formelle incorniciate, nelle veline sospese segnate da tratti ascendenti sempre armoniosi e caratterizzati dall’alternanza di lucido e opaco, di liscio e scabroso, di iridescente e buio. Il primo oggetto che ho creato è stato un cinghiale, ha dichiarato Caterina Lai in una intervista. Fu in seguito che apprese i segreti del forno, dell’essiccazione, dell’importanza dei legnetti e della segatura, della trasformazione dell’ossido di ferro in ossido ferroso. Processo chimico che può riservare parecchie sorprese, nonostante il progetto iniziale. Un elemento, questo della imprevedibilità della materia, parecchio amato da un’artista ospitata, oltre che in altre sedi qualificate, al Man di Nuoro e al Mart di Rovereto.

