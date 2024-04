L’Oristanese si spopola e invecchia 

Nel 2001 la provincia contava 152.879 residenti, nel 2006 raggiungeva il picco con 168.381 presenze stabili. L’ultimo dato Istat, ancora provvisorio, al 1 primo gennaio dell’anno in corso attesta che la popolazione della provincia è scesa a 149.100. E, senza i 3.300 stranieri residenti, il complessivo sarebbe crollato a 145.800 certificando comunque che per la prima volta negli ultimi 23 anni la provincia scende al disotto dei 150 mila. «Pessimo segnale, peggio non poteva andare. La popolazione invecchia, i nostri paesi si spopolano, i giovani laureati scappano all’estero. Più che dire bisogna fare, ma la vedo dura» commenta Nando Faedda, vice presidente della Camera di commercio Cagliari-Oristano.

I più vecchi

L’Istat fornisce altri dati che rendono ancora più chiaro il dato della crisi demografica che conduce dritti dritti a quella sociale ed economica. La classe d’età dei 149mila residenti percentualmente è composta per il 9,2 per cento da giovanissimi fino a 14 anni a fronte del 12,2 dell’Italia e 12,3 delle Isole. Tutte le altre province hanno un dato superiore a quella oristanese. La classe d’età tra i 15 e i 64 anni rappresenta il 61,3 per cento della popolazione, tra le ultime dieci province in campo nazionale. La popolazione dai 65 anni in su è pari al 29,4 per cento, la più alta del Paese dopo Biella e Savona. La conferma di Oristano al top delle province demograficamente più vecchie è data dall’età media: 50,1 anni, alla pari con Biella e Savona. La spiegazione di questi dato la offre l’Istat con la tabella sul tasso di natalità e mortalità: il rapporto è di un nato e tre morti per un tasso di crescita naturale negativo di 9 punto 1.

Spopolamento

Il tasso migratorio totale è, anche se di poco, positivo: lo 0,8 grazie agli stranieri che segnano un tasso positivo del 2 che va a compensare l’1,2 negativo dello spostamento interno. «Sono pochi i paesi della provincia che segnano un dato positivo che non riesce comunque a compensare la perdita di Oristano che sembra aver esaurito ormai da anni la forza di attrazione dopo la promozione a capoluogo – continua Nando Faedda - Gli uffici pubblici ridimensionati se non addirittura cancellati come la Banca d’Italia e le grosse aziende come l’Enel e Telecom, pesano non poco». Aumenta la speranza di vita: per gli uomini è salita a 80,4 anni pari a oltre un anno in più rispetto al 2022; per le donne sale a 85 anni e due mesi. Si vive di più, i decessi aumentano, le nascite crollano e le famiglie si riducono mediamente a un figlio. Più anziani, più figli unici e meno abitanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA