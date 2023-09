L’Oristanese sale sulle barricate 

La mobilitazione dell’Oristanese contro i diversi progetti che mirano a invadere la provincia di pale eoliche non conosce tregua. Domani sera l’assemblea di tutti i sindaci oristanesi nel Municipio del capoluogo per ribadire, se mai ce ne fosse bisogno, che «questi progetti calati dall’alto che mirano a invadere i nostri territori e far arricchire poche società non li vogliamo».

L’assemblea

Due giorni fa a Casa Naitana, Solarussa (uno dei paesi dove dovrebbero sorgere parte di un parco eolico), il sindaco Mario Tendas ha chiamato a raccolta cittadini anche di Siamaggiore e Narbolia «per mantenere viva l’attenzione e le preoccupazioni sia in merito alle due proposte progettuali di parco eolico presentate dalla Sorgenia Renewable srl di Milano ma anche dei sempre più numerosi parchi di agrifotovoltaici che insistono in maniera gravosa e pesante sui rispettivi territori comunali». E da quasi tutti gli interventi «sono emersi i forti dubbi sull’iter gestionale ma anche e soprattutto sulle modalità con cui la società ha gestito la proposta progettuale: dal mancato coinvolgimento dei consigli Comunali che hanno competenza nella gestione del proprio territorio, alle tempistiche nella presentazione dei progetti, mettendo in seria difficoltà gli uffici tecnici degli enti locali. A gran voce è stata richiesta alla Regione l’adozione di provvedimenti che pongano rimedio all’assenza di politiche di gestione dei grossi impianti che, in modo caotico e disorganico vengono sottoposti ai Comuni».

La proposta

Soluzione politico-istituzionale per normare finalmente l’eolico selvaggio: è la ricetta invocata dal sindaco di Santu Lussurgiu e consigliere regionale Diego Loi. Così invita Regione e Stato «affinché ascoltino la voce delle comunità locali», dopo i numerosi sit-in e assemblee di protesta contro gli impianti eolici che vorrebbero sorgere in diverse zone dell’Isola. «Sono convinto che le persone vadano ascoltate. Occorre riflettere tutti insieme sul futuro energetico dell’Isola con un’idea ben precisa di sviluppo rimarca Loi», che con i colleghi Lai, Caddeo, Piu, Cocco e Orrù di Alleanza Rosso-Verde ha presentato la proposta di legge in Regione: una “moratoria totale” per la sospensione di tutti i procedimenti presentati per la realizzazione dei parchi eolici

