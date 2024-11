L’Oristanese è a un passo dal baratro 

La crisi è certificata nel quadro generale del Documento unico di programmazione della Provincia, a firma del commissario Battista Ghisu. Un territorio che si avvia lentamente ma inesorabilmente verso la desertificazione sociale ed economica, governato da un Ente paralizzato per mancanza di personale.

Un situazione drammatica che da oltre un decennio si legge sui documenti ufficiali, della quale si è discusso in decine di convegni ma che evidentemente le istituzioni locali, e non solo, non hanno avuto la capacità di ribaltare. E così, ovviamente, se ne prende atto anche quest’anno.

Popolazioni e studenti

Nel 2017, primo anno della Provincia con 86 comuni, i residenti erano 159.218. «Oggi la popolazione è di 149.078 abitanti, di cui 73.429 di sesso maschile e 75.649 femminile», si legge nel Dup. Sempre nel 2017 la popolazione 0-18 anni contava 22.171 giovani, di questi 6.650 tra i 14 e i 18 anni e potenzialmente tutti iscritti alle scuole Superiori, di competenza appunto della Provincia.

Nell’anno 2023/’24 l’utenza scolastica 0-18 supera di un soffio quota 19mila (19.058) e «Le scuole secondarie di 2° grado hanno 6.346 giovani», si evidenzia nel Dup.

Ma l’attenzione delle istituzioni si sposta soprattutto sulle autonomie scolastiche: «Per la provincia è previsto il taglio di 4 fin dal prossimo anno, che porterebbero la rete scolastica a 20 istituti tra comprensivi e superiori e Cpia (istruzione per adulti)». Ma più che pensare alle autonomie, non sarebbe necessario trovare una cura per ribaltare questo trend se non si vuole chiudere direttamente le scuole perché deserte?

«Economia spenta»

Dal sociale all’economico: cambia lo scenario ma non il dramma. «L’economia della provincia è composta da poche e piccole imprese operanti in settori come l’agricoltura e i servizi tradizionali che oggi trovano difficoltà ad avvicinarsi ai mercati esteri e finanziari per via del loro ridotto numero, delle difficoltà a realizzare economie di sistema, della sotto capitalizzazione», si precisa nel Dup. E le famose Reti di impresa? E i fiumi di parole, promesse, progetti e soldi spesi per sbarcare tutti uniti nei mercati esteri?

E non manca la precisazione, che suona più come un’accusa a chi ha governato il territorio. «Pur presentando interessanti peculiarità ambientali e culturali, con coste di pregio, importanti siti archeologici e numerosi elementi di interesse storico-culturale, una posizione geografica strategica e infrastrutture potenzialmente funzionali alla crescita economica, quali un porto industriale e un aeroporto (quest’ultimo oggi in disuso)».

Ecco, pur tutto questo, «l’Oristanese ha un’economia complessivamente asfittica, con particolare esposizione alle fluttuazioni dei mercati e alle congiunture economiche negative. Sulla base dei dati pubblicati dall’Istat, le imprese operanti in provincia rappresentano attualmente appena il 9% del totale regionale; il numero degli addetti è pari all’8% del complessivo sardo, di cui poco più di 8.500, pari al 38% del totale, sono donne».

Insomma, «la provincia ha un modello di sviluppo che nel corso degli ultimi dieci-quindici anni non ha saputo mantenere un grado di attrattività sufficiente a rinnovare i fattori di competitività, contestualmente all’evolversi del processo di globalizzazione».

«Ente al collasso»

Dal generale al particolare, ente Provincia. «I dipendenti sono 104» e malgrado alcune assunzioni negli ultimi anni «si evidenzia che il personale oggi è inferiore al limite minimo necessario per poter far fronte ai compiti istituzionali». Si sono sguarniti alcuni settori di fondamentale importanza con la paralisi pressoché totale di attività non più gestibili col personale rimasto sia per carenza numerica sia per quella professionale».

Logico che «Questo, unitamente ad un ritardo pregresso nell’istruttoria delle pratiche, è causa del rallentamento e talvolta dell’interruzione delle attività in alcuni settori. In particolare, Viabilità ed Edilizia e istruzione (che si occupa della manutenzione degli edifici scolastici)».

Un esempio? «L’Ente ha competenza su circa mille chilometri di strade che attualmente, in buona parte, sono prive di quella manutenzione necessaria e periodica che nel passato poteva essere garantita dai cantonieri, sino a 150, che oggi sono 9».

Altro esempio? «La grave carenza nella manutenzione degli edifici scolastici, in particolare per quanto concerne la messa a norma delle condizioni di sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA