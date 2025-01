L’Oristanese chiede tempi celeri: opera decisiva per lo sviluppo,  le due coste più vicine e alleate 

Un’opera strategica, attesa da anni. Non hanno dubbi gli amministratori dell’Oristanese sui benefici che la realizzazione della Trasversale porterà per il territorio e l’intera Isola: collegamenti rapidi da una costa all’altra con tutto ciò che può comportare per la crescita turistica, economica e sociale. Allai e Fordongianus sono tra i centri interessati dall’importante arteria stradale.

L’appello

«Il vero sviluppo passa dai collegamenti. La realizzazione di quest’opera, dopo tanti decenni di parole, segna grandi opportunità non solo per il nostro territorio ma per la Sardegna in generale», sottolinea il sindaco di Allai Antonio Pili. Il collega di Fordongianus Serafino Pischedda evidenzia: «L’assessore ha finanziato tutti gli 8 milioni per la progettazione. Si tratta di un’infrastruttura importante che crediamo possa portare beneficio al territorio in un tratto di strada per anni dimenticato e ormai praticamente impercorribile. E sul quale finalmente anche la Provincia si appresta ad effettuare la manutenzione». Per il primo cittadino di Samugheo Basilio Patta: «È opportuno valutare al meglio percorsi e alternative, come ad esempio quella del passaggio sul Gennargentu in cui si dovranno affrontare più valutazioni a livello ambientale». E aggiunge: «Un percorso lineare che abbatta i tempi di percorrenza, non limitandosi a migliorare percorsi già esistenti». Soddisfazione anche dal commissario della Provincia Battista Ghisu: «È notevole l’impegno del nuovo assessore ai Lavori pubblici dopo che di quest’opera si parla da tantissimi anni e non si è mai giunti alla conclusione. Noi siamo fiduciosi: la serietà della Giunta regionale al riguardo è ben delineata. Non sappiamo da dove partirà la trasversale, questo lo vedranno i tecnici. La porta di accesso dovrebbe passare: per la provinciale 33 (la Fordongianus – Samugheo) o per la provinciale 39 (la strada che parte da Siamanna sino ad arrivare alla galleria del Grighine). Se fosse così, saremo molto contenti perché gli interventi riguarderebbero due strade importanti nella viabilità provinciale e dove sono in corso dei lavori anche da parte nostra». Ghisu poi conclude: «La trasversale è indubbiamente una grande opera strategica per l’intera Sardegna, Certo ci vorranno anni per vederla realizzata, ma si deve partire. Sarà fondamentale per la mobilità di diversi territori».

Lo sviluppo

Indubbi i benefici anche per i sindaci costieri. «Io la pongo in uno scenario di medio periodo al pari dell’ormai conclusa Olbia-Sassari. Tanto è stato importante il collegamento per il Nord Sardegna tanto lo sarà questo per il Centro-Sardegna, completa infatti in maniera strategica la viabilità interna dell’Isola – afferma il sindaco di Cabras Andrea Abis -. Si tratta però di opere che vanno ben oltre l’indotto turistico e commerciale che possono creare, penso ad esempio al fronte della sanità». Da parte sua il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna evidenzia: «Se davvero nascesse, sarei più che felice di vedere la realizzazione del progetto per la Trasversale sarda. Questa nuova infrastruttura rappresenta un'opportunità senza precedenti e avrà un impatto positivo su molteplici aspetti della vita dei sardi: stimolerà lo sviluppo economico, agevolerà gli scambi commerciali, favorirà il turismo e migliorerà la qualità della vita dei cittadini.

