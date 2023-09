«Loris continuerà a vivere tra noi» 

L’abbraccio immenso di un’intera comunità, ma anche dei tanti amici provenienti da diversi paesi della Sardegna. Così ieri pomeriggio la chiesa di Santa Teresa del Gesù Bambino a San Gavino si è riempita per dare l’ultimo saluto a Loris Bandino, il 39enne che ha perso la vita sabato mattina nel tragico incidente avvenuto sulla strada statale 197. Tanti non hanno trovato posto tra i banchi e sono rimasti in piazza in assoluto silenzio, tra questi molti motociclisti in piedi vicino alla moto di Loris posteggiata fuori dalla chiesa.

L’omelia

«Loris non sarà più con noi fisicamente, ma lo affidiamo a Dio perché continua a vivere in cielo. Dobbiamo vivere sempre dando il meglio di noi stessi come faceva lui che ha vissuto intensamente la vita, una vita che per la nostra misura può sembrare breve – ha detto nella sua omelia il parroco don Elvio Tuveri –. Anche Gesù scoppiò a piangere per la morte di Lazzaro».

In chiesa il silenzio si fa preghiera, lo sguardo della mamma Teresina, della sorella Alice, dei familiari e degli amici si ferma sulla bara ai piedi dell’altare. Alla fine della celebrazione la salma viene benedetta dal parroco per essere poi portata nella macchina funebre e in cimitero per l’ultimo saluto. In un momento di grande tristezza, non si dà pace per l’ennesima tragedia, avvenuta nel tratto della statale 197 tra Sanluri e San Gavino, il sindaco Carlo Tomasi che da anni ne chiede la messa in sicurezza.

Mole di traffico

«Questa Statale – denuncia il primo cittadino – ha urgente necessità di un adeguamento rispetto allo stress che subisce quotidianamente per il transito di un numero di veicoli davvero elevatissimo, inclusi molti tir e pullman. Ora è di fondamentale importanza utilizzare i circa 6 milioni di euro rifinanziati dalla Regione per il tratto della Statale 197 che va da Sanluri a Guspini. Il finanziamento – prosegue Tomasi – deve essere messo in opera dalla Provincia Sud Sardegna e comprenderà almeno altre tre rotonde in altrettanti punti in cui hanno perso la vita tantissime persone. Uno dei tratti che necessita di un urgente adeguamento, vista la mole di traffico, è quello tra Sanluri e San Gavino. Ora scriverò alla Regione e alla Provincia del Sud Sardegna chiedendo che quel finanziamento possa essere speso al più presto. Non vogliamo vedere altre croci».

I tratti più insidiosi

Particolarmente urgente la messa in sicurezza di almeno tre incroci a raso nella 197: «Come Comune – aggiunge Tomasi – abbiamo chiesto la realizzazione di una rotatoria all’uscita di San Gavino, dove via Po si ricongiunge in curva con la Statale. Molto insidioso è anche il tratto che va da San Gavino a Guspini soprattutto nell’incrocio per Gonnosfanadiga posto in curva con una visibilità limitata: anche qui non si contano le croci perché soprattutto la sera e la notte la visibilità è molto limitata e non c’è nessuna corsia che permetta di svoltare in sicurezza verso Gonnosfanadiga».

Il lutto

Intanto nelle strade di San Gavino si avverte il dolore di una comunità che non sa darsi pace per la scomparsa di un giovane che amava lavorare e aveva tante passioni, per esempio per la moto e per gli animali: lo testimoniano le tante foto con il suo suricato, Achille, che lo accompagnava costantemente ed era con lui a Furtei, dove Loris aveva partecipato a una festa in piazza. Sulla via del ritorno, l’appuntamento imprevisto col destino.

