l’Orione sale in vetta 

Cambia la vetta del girone Oro dell’Over 55. Gli Amatori Orione Selargius balzano in testa, grazie al 3-1 sulla Campagnola 140 Gr/Simius Immobiliare siglato da Sotgiu, Pili e Corona. Il primato è favorito dalla sconfitta (a sorpresa) della Maccioni Marmi contro i redivivi Ingegneri, che infliggono ai selargini la prima sconfitta della seconda fase. Con dodici punti il Deximu agguanta il terzo posto, dopo il 3-1 sul Real Putzu, mentre la Cooper Band aggancia la quarta posizione con il 3-2 sul SiTI. Carbonia. L’unico pareggio di giornata lo firmano Okky Villanova e Sardachem (1-1). La rete di Lobina non serve alla squadra di capitan Piludu per cogliere il primo successo e abbandonare l’ultimo posto in classifica. Rallenta la capolista del girone Argento: alla Ir Moniaflor non basta Pala per superare la Sardegna Termale Sardara Ei 83. L’1-1 interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive. La leader del girone è incalzata a un punto dal duo Tielle Team (4-0 sulla Eosol/Car Refinish) e Amatori La Palma, vittoriosi sulla Lewis Rooms per 2-0, con reti di Pisu e Pibiri. Al quarto posto il Cagliari 2007, che con il 4-2 sul Nuraghe/Evolvere si porta a quota dieci punti, a +3 sul Poggio dei Pini/Sotto La Torre: i capoterresi calano il pokerissimo sulla Opes Team e raggiungono il quinto posto seppur condiviso.

Prime sentenze

Il venticinquesimo turno dell’Over 58 consacra ancora la Masnata Chimici in vetta: il solito (doppio) Vacca e Ibba consegnano il 18° successo stagionale alla regina del torneo, con il Sestu. Il Club è in scia a un punto, grazie al perentorio 6-1 sulla Mediterranea Ru cu,i si dilata il margine dal terzo posto di una DiFer vittoriosa sull’ultima in classifica Mulinu Becciu (3-0). Il 2-0 della De Amicis sul Cral Ctm, firmato da Sanna e Schintu, consente alla squadra di Sandro Cocco di accorciare a due punti sul quarto posto e di tenere a distanza la Sinnai Conad Superstore, che con lo stesso risultato all’inglese regola l’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana. Colpo de La Vernice: il 4-1 sulla Myair Svapo ne garantisce l’accesso ai playoff e un ottavo posto condiviso con il Sestu, a una giornata dal termine della prima fase. Escluse dagli spareggi Fileferru e Frama/Beko Service, dopo un salomonico 2-2: e restano in lotta per il nono posto.

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