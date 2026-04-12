VaiOnline
Msp.
13 aprile 2026 alle 00:33

l’Orione sale in vetta 

Novità nell’Over 55. Nell’Argento rallenta l’Ir Moniaflor 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cambia la vetta del girone Oro dell’Over 55. Gli Amatori Orione Selargius balzano in testa, grazie al 3-1 sulla Campagnola 140 Gr/Simius Immobiliare siglato da Sotgiu, Pili e Corona. Il primato è favorito dalla sconfitta (a sorpresa) della Maccioni Marmi contro i redivivi Ingegneri, che infliggono ai selargini la prima sconfitta della seconda fase. Con dodici punti il Deximu agguanta il terzo posto, dopo il 3-1 sul Real Putzu, mentre la Cooper Band aggancia la quarta posizione con il 3-2 sul SiTI. Carbonia. L’unico pareggio di giornata lo firmano Okky Villanova e Sardachem (1-1). La rete di Lobina non serve alla squadra di capitan Piludu per cogliere il primo successo e abbandonare l’ultimo posto in classifica. Rallenta la capolista del girone Argento: alla Ir Moniaflor non basta Pala per superare la Sardegna Termale Sardara Ei 83. L’1-1 interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive. La leader del girone è incalzata a un punto dal duo Tielle Team (4-0 sulla Eosol/Car Refinish) e Amatori La Palma, vittoriosi sulla Lewis Rooms per 2-0, con reti di Pisu e Pibiri. Al quarto posto il Cagliari 2007, che con il 4-2 sul Nuraghe/Evolvere si porta a quota dieci punti, a +3 sul Poggio dei Pini/Sotto La Torre: i capoterresi calano il pokerissimo sulla Opes Team e raggiungono il quinto posto seppur condiviso.

Prime sentenze

Il venticinquesimo turno dell’Over 58 consacra ancora la Masnata Chimici in vetta: il solito (doppio) Vacca e Ibba consegnano il 18° successo stagionale alla regina del torneo, con il Sestu. Il Club è in scia a un punto, grazie al perentorio 6-1 sulla Mediterranea Ru cu,i si dilata il margine dal terzo posto di una DiFer vittoriosa sull’ultima in classifica Mulinu Becciu (3-0). Il 2-0 della De Amicis sul Cral Ctm, firmato da Sanna e Schintu, consente alla squadra di Sandro Cocco di accorciare a due punti sul quarto posto e di tenere a distanza la Sinnai Conad Superstore, che con lo stesso risultato all’inglese regola l’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana. Colpo de La Vernice: il 4-1 sulla Myair Svapo ne garantisce l’accesso ai playoff e un ottavo posto condiviso con il Sestu, a una giornata dal termine della prima fase. Escluse dagli spareggi Fileferru e Frama/Beko Service, dopo un salomonico 2-2: e restano in lotta per il nono posto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Tennis

SINNER NUMERO 1

l Nello sport
Il conflitto

Libano, carri armati israeliani danneggiano mezzi della Sassari

Tensioni nelle aree in cui opera la Brigata sotto egida Onu «L’Idf ha distrutto le telecamere e imbrattato il cancello» 
Giuseppe Deiana
Regione

«Norme impugnate sulle Case di comunità: ma il Governo sapeva»

La maggioranza: c’era un accordo Truzzu (FdI): l’ennesimo pasticcio 
Varese.

Omicidio per debiti, un sardo in cella

Lui si difende: «Ho voluto difendere mio figlio». Nella rissa è morto un 30enne 
Il voto

L’Ungheria depone Orbán e premia Magyar

L’allievo spezza la lunga stagione di potere del maestro che ammette la sconfitta 
Monte Claro.

Solidarietà e salute, la carica dei mille

Screening gratuiti, pet therapy, aiuti ai poveri: folla tra gli stand del Lions Day 
Alessandra Ragas
La curosità.

Tra pennelli e colori: «Pittori per un giorno»

Al. Rag. RIPRODUZIONE RISERVATA