l’orione allunga nel girone oro 

Nel settimo turno dell’Msp gli Amatori Orione Selargius allungano in vetta nel girone Oro dell’Over 55 con il 2-0 sugli Ingegneri firmato da Pusceddu e Melis. I biancorossi mettono un bel mattone per assicurarsi un posto nelle semifinali. Secondo stop consecutivo invece per la Maccioni Marmi, che cede al Real Putzu per 3-2.

Colpo della Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare, che supera per 3-0 la Cooper Band e balza al secondo posto. Fanni consente invece alla Sardachem di centrare il primo successo contro il SI. TI. Carbonia. Deximu-Okky Villanova è il posticipo di domani sera.

La I. R. Moniaflor (1-0 sul Cagliari 2007) torna alla vittoria e si conferma leader del girone Argento. Pibiri e Tuveri lanciano gli Amatori la Palma al secondo posto (2-0 sulla Tielle Team). Nello scontro diretto la Eosol/Car Refinish vince (3-1) e stacca il Poggio dei Pini/Sotto La Torre. Primo successo della Lewis Rooms di misura sulla Sardegna Termale Sardara E. I., mentre in zona bassa il Nuraghe/Evolvere cala il pokerissimo sulla Opes Team (5-1).

Over 58

L’ultimo turno della prima fase dell’Over 58 consacra la capolista indiscussa Masnata Chimici e il suo bomber: il 5-1 sul Cral Ctm incorona l’attaccante Vacca, che mette a segno un poker (di Sanna l’altra rete) e sale a quota 44 reti in ventisei giornate. Il Club è rallentato dal Sinnai Conad Superstore (1-1) e avvicinato dalla Di. Fer., che abbatte la Frama/Beko Service (6-1). Carta, Naitza e Ghiani firmano invece il 3-0 della Mediterranea R. U. su La Vernice. Entrambe disputeranno i playoff. L’1-0 sulla De Amicis (gol di Siddu) vale alla Polisportiva Sestu l’accesso ai playoff ai quali parteciperanno anche i cagliaritani, forti del quinto posto. Termina 3-0 la sfida tra Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana e Myair Svapo, e anche il Fileferru ne segna tre al Mulinu Becciu. Tutte e quattro le squadre sono però fuori dalla seconda fase.

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