Lorighittas, si apre la vetrina: degustazioni, concerti e mostre 

Oggi e domani Morgongiori mette in vetrina le sue lorighittas. In programma la 29ª edizione della sagra dedicata alla pasta tipica. La sagra è promossa dal Comune, con il contributo dell’assessorato regionale al Turismo e fa parte del calendario ufficiale degli eventi enogastronomici regionali. L’organizzazione è dell’associazione enti locali per le attività culturali e dello spettacolo. «L’evento - afferma il primo cittadino Paolo Pistis - rappresenta per la nostra comunità un momento fondamentale, non solo per il suo profondo valore tradizionale, ma anche come occasione concreta di promozione del territorio e delle sue eccellenze. Non è semplicemente una festa: è un vero e proprio motore di coesione sociale, un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare la nostra identità culturale». In piazza Mercato, l’ex Casa Asili ospiterà la mostra artistica dell’associazione culturale “I colori di Giulia”, mentre il Museo dedicato all’arte tessile – aprirà le sue porte ai visitatori. Lungo il centro storico si alterneranno intrattenimenti musicali. Immancabile la degustazione delle lorighittas, dalle 20, nei locali di “Casa Contu”, a cura della Pro Loco.

Nelle due serate il paese ospiterà altrettanti concerti di grande rilievo. Oggi alle 22 nel campo sportivo, ingresso gratuito, una tappa del tour estivo di Fred De Palmas; seguirà dj set di Dario Sarais. Domani, alle 22, il live dei Neri per Caso. Il gruppo vocale si esibirà nel sito archeologico di “Scaba ‘e cresia”.

