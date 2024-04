Loriga: «Visite specialistiche impossibili» 

Poche visite specialistiche possibili in tempi brevi e per giunta occorre percorrere chilometri per trovare un medico del sistema sanitario nazionale. Anche nel Marghine chi se lo può permettere si rivolge alle strutture private, altri rinunciano alle cure.

Il grido d’allarme arriva dall’assessora di Bortigali, Teresa Loriga, nel corso dell’incontro tra i sindaci e il comitato per la tutela della sanità nel Marghine. «La situazione nei nostri paesi è drammatica. Le nostre ragioni spesso non vengono ascoltate o completamente ignorate». Secondo Loriga, tanti ricorrono al privato oppure rinunciano alle cure per il basso reddito: «Si dovrebbe ricostituire il Cup distrettuale: da quando è diventato regionale i risultati sono tutt’altro che soddisfacenti, prenotare una visita specialistica in loco è impossibile. Non si può girare mezza Sardegna per effettuare una visita». (f. o.)

