L’Orientale tradisce un altro motociclista 

L’impatto sull’asfalto è stato violento. È successo tutto in una manciata di secondi. Un motociclista di 64 anni, residente a Civitavecchia, è finito fuori strada cadendo dalla sua due ruote lungo l’Orientale sarda, nel territorio di Baunei.

L’incidente è accaduto ieri pomeriggio all’altezza del chilometro 162 della statale. Per cause ancora da accertare, il centauro in trasferta ha perso il controllo della sua moto, scivolata sull’asfalto perdendo il suo conducente. Nell’impatto, il motociclista ha riportato un trauma cranico e facciale. Soccorso inizialmente dal personale volontario della Croce Bianca di Baunei, il centauro laziale è stato trasportato a bordo di Echo Lima 3 dell’Areus, decollato da Elmas, all’ospedale Brotzu di Cagliari.

L’intervento dell’elicottero è stato disposto dalla centrale operativa del 118 di Sassari sulla base della gravità della dinamica dell’incidente. A effettuare i rilievi sono stati i carabinieri della compagnia di Lanusei, intervenuti insieme ai volontari dell’ambulanza.

Nella zona in cui è avvenuta la caduta la viabilità ha subito lunghi rallentamenti. La statale 125, soprattutto nel tratto fra Baunei e Dorgali, è spesso teatro di incidenti motociclistici, anche gravissimi. Il picco a primavera e al tramonto dell’estate, quando a cadenza giornaliera frotte di centauri (più che altro stranieri) restano coinvolte in episodi analoghi dalle conseguenze gravi, talvolta anche tragiche.

