L’Orientale si mette in coda 

Code interminabili di auto e clacson impazziti per tutta la giornata di ieri sull’Orientale. L’inferno del traffico, all’altezza della galleria di Is Quaddazzonis, ha provocato code di oltre quaranta minuti in virtù della ripresa dei lavori nel tunnel fra Cardedu e Tertenia. A mandare la viabilità in tilt è stata l’istituzione del senso unico alternato per favorire gli interventi di manutenzione degli impianti della galleria, del valore di un milione di euro, che erano stati sospesi a meta luglio per evitare la paralisi della circolazione nel periodo delle vacanze. Nei giorni precedenti l’interruzione quel tratto di strada era stato pattugliato anche dalla polizia stradale di Lanusei a causa di un guasto al semaforo (risolto successivamente dal personale Anas) che aveva generato rallentamenti un gran caos.

Le novità

Da oggi, su quattro gallerie del reticolato extraurbano, tra l’Orientale e la statale 389, entra in vigore la nuova disciplina. All’interno dei tunnel di Is Quaddazzonis, Genna Ortiga, Correboi e Teulargiu la velocità massima consentita sara di 70 chilometri orari anziché 90 come è stato finora. Davanti alle modifiche, adottate nel rispetto di un recente decreto ministeriale, Arnaldo Boeddu storce il naso: «Ancora una volta un problema reale di viabilità viene affrontato riducendo la velocità dei mezzi che percorrono il tratto di strada. Questa - afferma il segretario regionale della Filt Cgil - può essere solo ed esclusivamente una soluzione di carattere eccezionale. Non è pensabile che proprio all’inizio del nuovo anno scolastico gli studenti che risiedono nell’hinterland Nuorese debbano subire non solo il disagio di un aumento dei tempi di percorrenza dovuti alla riduzione di velocità in alcuni tratti che collegano l’Ogliastra con il Nuorese, ma perdano ore di tempo prezioso che sottraggono allo studio».

Lo spopolamento

«È davvero difficile non indignarsi per quanto debbono subire gli abitanti dei piccoli centri e nessuno si deve stupire perché ogni anno vi è costante spopolamento», chiosa Boeddu. «Le risorse - conclude il sindacalista - debbono essere investite nella viabilità interna. Rendere più sicure le strade che non siano solo la 131 e la 131 dcn deve essere una priorità. Altrimenti è inutile lamentarsi per lo spopolamento».

