L’Orientale palestra per ingegneri 

La visita si è poi conclusa con il sopralluogo nella fase terminale del lotto, dove sono in corso i lavori di raccordo con la viabilità esistente e si sta realizzando il nuovo corpo stradale in prossimità all’abitato di Tortolì.

I futuri ingegneri, accompagnati dai docenti Mauro Coni, Francesca Maltinti e Nicoletta Rassu, sono stati guidati nella visita dal direttore dei lavori, l’ingegnere Mauro Pusole e dai direttori operativi, gli ingegneri Manuela Massessi e Andrea Frau. Dopo una breve introduzione negli uffici del campo base, dove agli studenti è stato illustrato il progetto dell’opera e le sue caratteristiche, la visita si è articolata in diverse fasi con tappe e spostamenti che hanno permesso di percorrere tutto il tracciato del lotto attualmente in fase di realizzazione. «In particolare - puntualizzano dal dipartimento regionale dell’Anas - gli studenti hanno potuto assistere alle operazioni di asfaltatura nella prima parte del cantiere, dove sono anche in corso le operazioni di installazione delle barriere».

Il cantiere dell’eterna incompiuta diventa palestra di formazione per gli aspiranti ingegneri. Quaranta studenti, iscritti alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari, hanno visitato il sito Anas di Tortolì. Qui, dove sono in corso i lavori di costruzione del tratto dell’Orientale Tortolì-Bivio di Cea, hanno trascorso qualche ora insieme alle delegazioni del dipartimento regionale dell’Anas e dell’Ateneo. La visita è stata incentrata sulla gestione concreta della sicurezza e della prevenzione degli incidenti sul lavoro nei cantieri delle grandi opere infrastrutturali. Gli studenti hanno potuto osservare da vicino gli aspetti connessi, in particolare, alla costruzione dell’asse principale della statale con le rispettive deviazioni e la preparazione dell’area dove insisterà la maxi rotonda.

La visita

Lavori in corso

Per i 40 aspiranti ingegneri quella di Tortolì è stata un’occasione per passare dalla teoria dei testi universitari alla verifica sul campo, apprendendo le più recenti tecniche di costruzione e le modalità di realizzazione dell’opera nel rispetto dell’ambiente e del contesto sociale. Intanto il cantiere fila liscio. Oltre le recinzioni filtra un velato ottimismo sul rispetto dei tempi indicati dalla committente: al termine dell’ultima revisione del cronoprogramma Anas ha annunciato l’apertura al traffico a giugno. Le sette opere d’arte principali, costituite da cinque viadotti in acciaio (il più lungo dei quali ha sette campate e misura 250 metri) e due sottopassi in cemento armato, sono state ultimate. Sono iniziati pure i lavori di costruzione della maxi rotonda di 50 metri di diametro alle porte dell’abitato sud di Tortolì che sarà il capolinea dell’asse Tortolì-Bivio di Cea. Nelle intenzioni progettuali collegherà il nuovo tracciato, che si estende in rilevato e in viadotto e presenta una lunghezza complessiva di 4,3 chilometri, compreso il tratto di 233 metri che si sovrappone al tronco precedente già ultimato, al braccio di accesso alla cittadina e all’Orientale verso Olbia.

