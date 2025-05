“L’Oriana della Fallaci” giornalismo teatrale 

Questa sera alle 21 il Teatro delle Saline di Cagliari ospita la compagnia genovese Lunaria Teatro con “L’Oriana della Fallaci”. Lo spettacolo, alle 20.30, viene preceduto da “Viaggio in Italia” da J. W. Goethe, il prespettacolo delle 20.30. Un mini dramma che precede gli appuntamenti del Festival con Angelo Trofa.

La donna, la persona, il personaggio. “L’Oriana della Fallaci” è un esperimento di “giornalismo teatrale”, sull’identità pubblica della grande giornalista con l’attrice Carola Stagnaro, una sorta di documentario in diretta sull’anima conflittuale della grande giornalista, il suo protagonismo (“Solo io posso scrivere la mia storia”, titolo illuminante di una sua opera), la sua autoanalisi, la sua vita in piazza. Una scelta da opere e pensieri delinea una Oriana umbratile, multiforme nelle sue posizioni, pronta a rischiare sempre il tutto per tutto, al di là della polemica sulle sue opere più estreme. Una scelta dalle opere permette alla Stagnaro di costruire il personaggio “citandolo”, ma anche “commentandolo” con immagini scelte e montate da interviste alla Fallaci. Lo spettacolo viene preceduto da “Viaggio in Italia” alle 20.30. Un mini dramma con Angelo Trofa.

