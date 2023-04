L’orgoglio partigiano sfila in centro a Cagliari: «Siamo figli della libertà»  

Da piazza Garibaldi a piazza del Carmine quasi cinque mila persone, ieri, sulle note di “Bella Ciao” hanno invaso le principali vie del capoluogo sardo per non dimenticare, settantotto anni dopo, la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e rendere omaggio a coloro che hanno lottato per la democrazia. Ma anche per ribadire il no a tutte le guerre. Le bandiere arcobaleno, dell’Ucraina, dei Quattro Mori e pro Palestina hanno sfilato affianco a quelle dell’Anpi, della Cgil – organizzatori della manifestazione – e di diversi partiti della sinistra. «La libertà è come l’aria», è, invece, lo slogan che quest’anno ha accompagnato le manifestazioni in tutte le città del Paese.

Le voci

«Perché i diritti siano esigibili da tutti – ha sottolineato il coordinatore regionale dell’Anpi Antonello Murgia - occorre innanzitutto rintuzzare gli attacchi alla Costituzione che rappresenta l’assicurazione su di essi, che ne è la promotrice». Prima tappa in via Sonnino per la posa di una corona di fiori al monumento ai Caduti, mentre la banda musicale di Pirri intonava l’inno d’Italia. «Siamo figli della libertà e della democrazia», è stato il commento del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu a margine della cerimonia. Presenti anche la presidente del Cal, Paola Secci, il prefetto e il questore di Cagliari. Due gli omaggi a Emilio Lussu: nella piazza che porta il suo nome e davanti alla casa di piazza Martiri. Tante le persone, turisti compresi, che nelle vie del centro hanno prima cantato e applaudito i manifestanti e, poi si sono uniti al serpentone fino a piazza del Carmine. «Dobbiamo essere grati ai patrioti che combatterono, con generosità, per la democrazia e per la rinascita dell’Italia ponendo fine alla stagione del totalitarismo e della soppressione delle libertà», ricorda il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco.

La memoria

Ad attendere il corteo in piazza del Carmine anche un partigiano di 101 anni: Antonio Lobina, nato a Siurgus Donigala nel 1922 e arrivato a Cagliari nel 1956. «Se io un domani me ne dovessi andare, non dimenticate mai di lottare per la libertà», ha detto commosso dal palco, mentre la piazza intona per lui “Bella Ciao”, «non ho perso mai una manifestazione, all’anno prossimo».