L’orgoglio di Pisacane: non vogliamo essere la vittima sacrificale 

Assemini. La Lazio dopo la tempesta neroverde. «Una squadra forte con un allenatore forte e che vorrà fare bene davanti ai propri tifosi», la premessa di Fabio Pisacane. «Anche noi, però, vogliamo mettere in pratica quello che abbiamo preparato con cura e, soprattutto, non vogliamo essere la vittima sacrificale», il guanto di sfida dell’allenatore del Cagliari, che dalla pancia del “Crai Sport Center” di Assemini lancia un segnale forte ai suoi giocatori e agli avversari dopo il ko in casa col Sassuolo. «Vogliamo giocarcela con umiltà e forza», sottolinea poi nel corso della conferenza stampa, subito dopo la rifinitura e poco prima della partenza per Roma.

Tra campo e realtà

Non sono stati giorni semplici nel quartier generale rossoblù. «La squadra sta bene», chiarisce subito Pisacane. Ed è questo, in fondo, ciò che conta maggiormente in vista di un match complicato considerato anche il valore dell’avversario e lo scenario. «Sappiamo di aver fatto una partita al di sotto delle nostre reali possibilità giovedì e di aver deluso la gente. Cercheremo di non commettere più certi errori». Pisacane ci mette volentieri la faccia, al netto dei risultati comunque ottenuti sin qui e degli imprevisti. «Il primo responsabile sono io, tutto passa da me», afferma, categorico, l’allenatore napoletano, «senza, però, perdere di vista la realtà». Vale a dire: «Nove punti in classifica dopo nove partite e le assenze».

Nel cuore della difesa

Le buone notizie, intanto, arrivano dalla difesa: «Mina lo recuperiamo a tutti gli effetti. Se non ci saranno intoppi, sarà della partita». Sulla questione Luperto, diventata quasi un tormentone dopo le esclusioni contro Verona e Sassuolo, il tecnico rossoblù tiene, invece, a precisare: «Mi dispiace sia diventato un tormentone essendo un giocatore così importante per noi e che lo scorso campionato ha portato la barca in porto dimostrando di essere un grande leader e affidabile. C’erano state delle prestazioni che poteva interpretare meglio. Era anche un momento in cui non era tranquillissimo. Di fatto, è stato fuori quattro giorni essendoci state due partite così ravvicinate e magari per questo ha fatto più scalpore». Detto questo: «L’ho visto sereno e potrebbe giocare anche dall’inizio perché non è stato un caso». Rispondendo poi a una domanda successiva, Pisacane ammette: «Se ci sono Mina e Luperto si gioca a quattro».

Su Folorunsho e Adopo

Per quanto riguarda, invece, il centrocampo e in particolare Folorunsho, in calo dopo un avvio di stagione esplosivo: «Magari il problema sono stato io a sfruttarlo bene nella prima parte e meno bene nella seconda magari pensando più alla squadra e meno ai singoli». Su Adopo: «Dopo lo scorso grande campionato sta provando ad alzare l’asticella. Non dimentichiamoci che ogni calciatore ha uno stato emotivo e uno cognitivo e sta a me quindi metterli nelle condizioni ideali senza fargli avere troppi pensieri». Per lui e per tutti il rilancio passa da Roma, stasera contro la Lazio.

