L’orgoglio di essere “pacinottini” 

Cent’anni e non sentirli: anzi festeggiarli insieme agli studenti di ieri e di oggi. Il Liceo Scientifico Pacinotti di Cagliari spegne cento candeline. Un grande comunità che nel tempo non ha perso smalto e che ha visto passare tantissimi cagliaritani e non dietro e davanti alle cattedre del grande edificio nel quartiere la Vega.

Tempo di festa, sabato scorso, nella sede centrale di via Liguria, con l’attuale dirigente scolastico - prima si chiamava “preside” - Valentina Savona, ma soprattutto con le vecchie glorie. Non sono soli: ci sono anche i maturandi di quest’anno, i nuovi pacinottini. Un filo ideale che unisce tutti, una storia da raccontare ripercorsa proprio da Valentina Savona in aula magna.

Il cambio di nome

Si parte dalla Riforma Gentile del 1923 che istituisce trentasette licei scientifici, uno per provincia. Prima però, per i giovani che non possono accedere agli studi classici, necessari per l’università, ci sono le scuole tecniche: a Cagliari la Regina Elena ha una sezione di matematica e fisica. Prima intitolazione al generale Carlo Sanna. Finita la monarchia, la dicitura regio liceo fa posto a quella di liceo statale. Una consultazione del preside, nel 1952, chiama in causa i genitori per il nome: sarà Antonio Pacinotti, senatore e scienziato. Le peregrinazioni della sede cominciano: via Eleonora d’Arborea e più tardi nei locali di una caserma in via Grazia Deledda, passando anche per via del Collegio al rientro dalla guerra con la voglia di costruire un nuovo mondo. Cagliari cambia, crescono i quartieri. Via Liguria è periferia. L’edificio attuale, progettato dall’Architetto Rattu sui terreni dell’ex ospedale psichiatrico di Villa Clara, si staglia nel nulla. Sessantotto, grande contestazione. Il “Casinotti”, così si chiama, testimonia violente divisioni. Crocevia doloroso che forgia l’anima di tanti.

Ricordi e aneddoti

Poi c’è la celebrazione, i presenti. Chi con qualche ruga, chi in pensione, ma con lo stesso smalto e i ricordi pesanti come dizionari di latino in un vecchio zaino. Da tenere vivi, come quelli di un gruppo degli ex studenti di via Grazia Deledda - guidati da Wilma Melis e promotori della reunion - che ha creato un gruppo facebook con un accesso “solo con dimostrazione documentata di presenza nella sede storica”.

L’emozione accompagna le foto che scorrono. C’è una classe degli anni ‘70, con la spensieratezza, i sorrisi, i look (oggi) improbabili. Foto di un mondo che non c’è più. C’è la lettura di estratti dai registro del Collegio dei docenti dal 1927 al 1947, frammenti di storia con i suoi momenti duri, come le lezioni ferme per i bombardamenti. Poi i verbali di un consiglio disciplinare - ma senza nomi - e ex alunni che intonano un coro - “Noi vogliam Priamo Marras che è nostro padre…” per il loro preside, il più longevo, dal 1948 al 1971. Ci sono le testimonianze, come la pacinottina più anziana, Cecilia Concas, con un video saluto, e il lucido intervento di Ugo Galassi, altro storico preside.Una comunità torna a casa. Puzzle di vita davanti al buffet. Chiacchiere, crastuli, amori veri e immaginati, segreti, nomi da ricordare. Una classe intera va a farsi una foto nella vecchia aula. Perché “non si è pacinottini per una stagione, lo si è per sempre”.

