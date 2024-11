L’orgoglio di Binaghi: «I migliori siamo noi» 

«Questa vittoria è differente perché rende conclamato il fatto che siamo i migliori al mondo». Non potrebbe essere più orgoglioso Angelo Binaghi, il presidente (cagliaritano) della Federtennis che ai microfoni di Sky ha commentato la seconda Coppa Davis di fila portata a casa dall’Italia. E a proposito di Fitp, Binaghi ha aggiunto: «Era una delle federazioni più disastrate. Adesso nel palmarès abbiamo anche la Billie Jean King cup, due Slam, le Finals, quattro medaglie alle Olimpiadi, questa in particolare è davvero un’annata incredibile».

Il presidente guarda avanti, come sempre: «Il titolo più grosso che ci manca è quello degli Internazionali d’Italia: è l’edizione giusta per rivincerlo dopo quasi cinquant’anni». Quindi i grazie, «a questi fantastici ragazzi, alla squadra», sottolinea rivolgendosi agli azzurri guidati da capitan Volandri, ma senza dimenticare «le nostre fantastiche ragazze, gli staff e tutto il movimento, le società sportive, i tecnici, la passione degli italiani». Binaghi ha parlato di «momento straordinario che dobbiamo assaporare sino in fondo». Un pensiero pure per «il Governo che ci ha sempre sostenuto». Scontato, a questo punto, un nuovo al Quirinale: «Il presidente Mattarella è anche molto competente sul tennis».

