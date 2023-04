L’orgoglio del Real contro il Chelsea in crisi 

Madrid. La partita del rilancio. Lampard per il Chelsea, Ancelotti (uno dei 4 tecnici italiani ai quarti) anche per l'orgoglio di una gestione vincente, eppure contestata. Real Madrid e Chelsea si affronteranno alle 21 al Santiago Bernabeu nell'andata dei quarti di Champions League e cercheranno di impreziosire in Europa una stagione che, per entrambe, è stata deludente in campionato. Il tecnico italiano (vincitore di Supercoppa Europea, Mondiale per Club e finalista in Copa del Rey, secondo dietro il Barça in Liga e Supercoppa spagnola), tentato dalla panchina del Brasile a fine stagione (ma ha unc ontratto sino al 2024) ha rivendicato i suoi meriti. «Io bravo a gestire? Sì, lo ammetto, sono fantastico nella gestione», il messaggio lanciato da Ancelotti, «ma ci sono anche altre cose; questa squadra è ben allenata. Se l'altr'anno abbiamo vinto, vuol dire che abbiamo meritato. E se la rivinciamo quest'anno, avremo vinto tutto in due anni. Ci sono squadre che non ci riescono in tutta la vita».

Real secondo in Liga (ma a -13), Blues sono addirittura undicesimi in Premier. Le aspettative erano differenti. Il Real Madrid ha regalato punti ad avversarie di minor rango. Ancelotti però non vuole caricare la partita di eccessivo peso. «Non è decisiva», sottolinea in conferenza stampa. «Può darci il vantaggio per gestire al meglio la gara di ritorno».

