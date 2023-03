L’orgoglio del difensore: «Abbiamo fermato i più forti» 

«Abbiamo fermato la squadra più forte e il loro attaccante che ha segnato trentaquattro reti». C’è soddisfazione e pure un pizzico di orgoglio da difensore (mediano all’evenienza) e capitano nelle parole di Massimiliano De Gradi, che una settimana fa con il suo SI.TI. Carbonia ha fermato la capolista Masnata Chimici, e che sabato ha inflitto un netto 3-0 alla Tielle/PLS.

«Venivamo da una vittoria conquistata dopo una sconfitta all’ultimo minuto, ed è una bella botta di fiducia per noi, che siamo lì a giocarci l’accesso ai playoff, in un torneo competitivo con molte squadre in lizza per l’ottavo posto, e tutte molto agguerrite». Il 55enne leader dei sulcitani, nativo di Carbonia, ne ha viste tante di battaglie in campo, da quando all’età di dodici anni ha cominciato la sua carriera nelle giovanili dello storico Sguotti che negli anni ’80 ha portato dalla Terza categoria fino all’Eccellenza in dodici anni di militanza nella gloriosa squadra della sua città.

La sua carriera calcistica si è chiusa a ventisette anni, per poi riprendere vent’anni più tardi con gli Amatori: prima nella Serbariu Carbonia e poi da quattro anni nella SI. TI. Carbonia, che da questa stagione partecipa al campionato Over 55, dopo l’esperienza nell’Over 50.

Un’autentica ammazza-grandi visto che l’anno scorso ha sconfitto per 5-0 gli Amatori 4 Mori, finalisti della passata stagione, proprio nell’Over 50.

«Siamo una buona squadra che subisce poco e segna poco. Il nostro obiettivo è quello di entrare tra le prime otto. Ci sono quattro-cinque squadre in lotta, noi ci crediamo. Sarebbe un bel risultato. Ma l’importante è divertirsi».