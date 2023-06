L’orgoglio dei sardi nel mondo 

La festa per il ritorno del Cagliari in serie A raggiunge altre regioni, altri Stati, altri continenti, quelli dove vivono le migliaia di sardi emigrati. E per tutti è stata una gioia quel momento in cui l’arbitro ha fischiato la fine della partita allo stadio San Nicola di Bari che ha decretato, grazie al gol di Pavoletti, una nuova stagione per i rossoblù. La voce di un popolo, quello sardo, che si leva in ogni angolo del Pianeta, un canto collettivo, quasi un inno alla gioia insieme ai 1.300 tifosi rossoblù irriducibili che domenica sera hanno raggiunto il capoluogo pugliese tra mille difficoltà.

Dal “Sol Levante”

Gabriele Enna , di Bonarcado, è da anni in Giappone: «Ho seguito il Cagliari nel limite del possibile data la differenza di orario e il fatto che qui è difficile riuscire a vedere le partite. Ma posso dire che è stata una stagione lunga e sofferta, finalmente ci siamo ripresi il posto che ci spetta in massima serie e, grazie a questo, la prossima stagione potremo seguire nuovamente le partite anche dal Giappone: forza Cagliari sempre».

Pierpaolo Curreli , originario di Ovodda, vive in Emilia Romagna e ha guardato con ansia la sfida: «Fino al 93esimo ero molto dispiaciuto per come stavano andando le cose e, dopo un minuto, il gol, è partito il mio urlo liberatorio! Eccoci qua, siamo di nuovo in Serie A e speriamo di giocare da protagonisti. Io e mia sorella faremo di tutto per portare un po’ di allegria ed entusiasmo a tutti i tifosi sardi, e non, con i nostri abiti tradizionali e i nostri balli per le città».

Batticuore in Olanda

«Il Cagliari è la nostra squadra del cuore», dice con una punta d’orgoglio e di soddisfazione Mario Agus , rappresentante dei circoli sardi in Olanda. «Ho visto quasi tutte le partite ma in quest'ultima a momenti mi mancava il respiro. Una grande squadra che merita essere in Serie A, grazie naturalmente al grande gol di Pavoletti che ha fatto ai sardi tutti un grande regalo. Bravi davvero», prosegue Mario Agus, «ma un plauso speciale va all’allenatore Claudio Ranieri. Una grande persona, un grande allenatore. I sardi che vivono in Olanda, e sicuramente in tutto il mondo, sono orgogliosi di avere il Cagliari in Serie A. Seguiremo sempre la nostra squadra del cuore con grande interesse».

Gli emigrati del circolo “Su Nuraghe” di Biella, presieduto da Battista Saiu , si sono scatenati sui social e hanno riempito la bacheca dell’associazione con numerosi messaggi. Da “Pavoloso” a “Grande Cagliari” a “Incredibile”. E qualcuno si è anche lanciato in una canzone dedicata alla squadra rossoblù.

RIPRODUZIONE RISERVATA