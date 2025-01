L’organo torna a suonare nella chiesa di Sant’Antonio 

Ci sono voluti sei anni di restauri e l’antico organo Agati-Tronci della chiesa di Sant’Antonio - costruito in Toscana nel 1887 e inutilizzato da oltre mezzo secolo - ha ricominciato a suonare.

L'inaugurazione ieri in una chiesa dove tutti attendevano solo la salita del maestro Angelo Castaldo in cantoria. Le prime note della Fanfara Imperial di Antonio Soler hanno risuonato grazie all’organo ritrovato, come recitava il tema del concerto.

L’emozione nelle parole di Giovanni Melis, presidente dell’Arciconfraternita Santissima Vergine d’Itria, proprietaria della chiesa dal 1881 e sostenitrice del restauro: 120 mila euro raccolti, tra gli altri, con il contributo di Cei, Curia, donazioni e concerti, insieme al lavoro di Sovrintendenza, Conservatorio e Labos, laboratorio di organi storici: «Festeggiamo un sogno dopo sei anni, una rinascita dopo il viaggio fino all'organaro toscano Maffucci. Oggi ne risentiremo la voce». «Se in un quadro si restaura una tela - ha affermato il maestro Castaldo - qui abbiamo restaurato la voce in modo tale che possa accompagnare con solennità tutti i momenti della vita ecclesiastica».

Presente l’arcivescovo Giuseppe Baturi che ha benedetto l’opera e ricordato come «un bene culturale ecclesiastico è di tutta una comunità e l’esperienza del bello può aiutare a rendere migliori le persone». Il concerto ha visto in scaletta, tra gli altri, l'Ouverture della Gazza Ladra di Rossini e la Messa Solenne a 4 voci e organo di Porcile. Hanno partecipato anche l’ensemble vocale Acordis, diretta da Rossana Cossu, e l’ensemble strumentale del Conservatorio di Cagliari, diretta dal maestro Corrado Lepore.

