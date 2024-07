L’organetto di Cocco  al talent show “Coach” 

Nuova sfida per Luca Cocco, trentunenne di Ardauli con la passione per l’organetto che a giorni parteciperà al talent show “Coach” in onda su 7 Gold. Una partecipazione che arriva dopo una serie di programmi e iniziative nei quali ha ottenuto ottimi risultati. «Suono da quando avevo 13 anni, ho iniziato con la Scuola civica di musica quando aveva aperto a Soddì e poi ho seguito Silvano Fadda di Austis. In questi anni ho avuto modo di partecipare a tanti eventi, ottenendo diversi risultati - racconta Cocco – Nel 2018 a Londra al Young talent festival e sono stato premiato come migliore finalista a livello internazionale. Sono stato ospite a Roma al premio Lucio Dalla 2022 e 2023 e alla vetrina Premio Lucio Dalla a Sanremo 2024. Nel dicembre 2023 sono stato ospite della diretta Instagram di Fiorello di Viva Rai due». Ora la nuova avventura. «Ho partecipato al provino, mandando a maggio una mia esibizione. Ora sono stato selezionato per partecipare dal 14 al 16 alla prima fase del talent che si terrà a Pieve di Cento in provincia di Bologna. Ho deciso di partecipare per migliorare, confrontarmi con altri artisti e anche per farmi conoscere maggiormente», conclude Cocco. ( a. o. )

