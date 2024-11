L’organetto che supera le barriere della disabilità 

La musica che supera le barriere della disabilità, mettendo al centro l'amore l’amore per le tradizioni e i suoi suoni.Lo sanno bene gli allievi organettisti Alessandra Deiana e Antonio Bichisau di Nuoro che, accompagnati dall’insegnante Valentina Chirra, sabato sono stati ospiti del circolo dei sardi “La Quercia” di Vimodrome nella Giornata contro la violenza di genere. Nel corso della serata, “Musica oltre le barriere” svolta nel Municipio, Deiana e Bichisau hanno incantato tutti, con i balli della tradizione popolare. «Dopo che ad aprile abbiamo raccontato su L’Unione sarda la passione con cui Alessandra suona l’organetto - racconta Valentina Chirra - siamo stati contattati dal circolo “La Quercia” che ci ha invitato all’evento. Ho così redatto un progetto, coinvolgendo anche Antonio, allievo e amico».

Ma lo sguardo di Chirra è già proiettato al futuro: «Sono orgogliosa del percorso che stiamo costruendo insieme. Ci saranno altri eventi in cui Alessandra e Antonio saranno i protagonisti».È stato un immenso piacere aver avuto con noi Alessandra e Antonio, insieme a Valentina Chirra – ha affermato Gianni Demartis, presidente del circolo “La Quercia” - L’inclusione sociale può fare tanto e non possiamo che ringraziare le istituzioni per averci supportato in questa giornata».

RIPRODUZIONE RISERVATA