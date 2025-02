L’organaro 93enne innamorato della musica 

Scalpelli, lime, pialle, martelli. Tanto legno e altrettanta passione. Giuseppe Palmas, artigiano organaro di Segariu, a 93 anni ripara, restaura e realizza con le sue mani organi per tutta la Sardegna. «Questo lavoro è la mia vita e fino a quando ne avrò le forze continuerò a farlo», racconta mentre si aggira nella sua bottega armato di tutti gli attrezzi del mestiere. Da sempre questo nonnino innamorato della musica crea strumenti, un’arte che in Sardegna è praticata ormai da pochi, ma lui – persona eclettica e generosa – ha tramandato il suo sapere alle nuove generazioni.

Gli inizi

Dopo gli studi di canto da contralto, alla fine degli anni Cinquanta ha lasciato il seminario per lavorare con il padre falegname costruttore di carri e poi, fino al 1993, come corista baritono nel coro dell’ente Lirico di Cagliari contribuendo, insieme al suo gruppo, all’istituzione dell’ente nel 1973. Il timbro della voce tradisce il passato da baritono. «Ho incontrato il maestro Raffaele Piras di Pimentel negli anni ’60, quando doveva restaurare l’organo di Segariu: era l’ultimo discendente di una famiglia di organari fondata nel 1883 che costruiva sia organi a canne che orologi a torre». Questo incontro gli spiana la strada verso quella che è diventata prima la sua passione e poi il suo lavoro. Con Piras costruisce un sodalizio durato venticinque anni ed eredita, alla sua morte, testi e archivi che saranno utili per la professione. Palmas fonda così la sua società e si afferma come punto di riferimento in Sardegna, risultando per tanti anni l’unica ditta dell’Isola.

Il mestiere

Un organaro è falegname, elettricista, tecnico elettronico e fonico. «Deve essere capace di costruire un organo a partire da una tavola di legno – ammette –. Lo strumento più grande che ho realizzato si trova nella Cattedrale di Iglesias: 1500 canne d’organo. Per costruirlo di quelle dimensioni ci sono voluti 18 mesi. Il primo che ho realizzato è a Villanovafranca, l’ultimo a Carloforte, ma ne ho creato a Cagliari, Uras, Siamaggiore e tanti altri ancora». Superati i 90 anni, Palmas si occupa ancora anche di restauro e di recente si è preso cura dell’organo di Castelsardo, risalente al 1727, con un ovvio valore storico. «Ironia della sorte, il primo organo che abbiamo restaurato nel nuovo capannone, costituito negli anni 2000, è stato quello di Pimentel, già restaurato dal mio maestro Piras». Sul potere della musica non ha mai avuto dubbi. «Quella sacra è una medicina per l’anima, porta conforto con i suoi accordi». Giuseppe Palmas ora sovrintende e offre la sua esperienza in tutte le fasi di lavorazione, sia di restauro che di nuove costruzioni, all'interno della nuova società creata dai figli e autorizzata dal Ministero al restauro di organi storici.

Il paese

Quella dell’organaro è una figura che Segariu non intende dimenticare. Ne è convinto il sindaco, Andrea Fenu: «Sarà realizzato un murale che celebrerà per sempre la figura del nostro artigiano».

