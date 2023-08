Lorenzo Pregliasco-Mario Calabresi per la prima edizione di *Asterischi 

Geopolitica, istituzioni, tecnologia e social: l’attualità e le mille sfide vicine e lontane sono il filo conduttore di *Asterischi-Festival di idee e dettagli che si terrà a Carloforte i primi giorni di settembre, in un week end che propone tre confronti pubblici, in piazza Repubblica, tra giornalisti, esponenti del mondo dell’impresa e della cultura. È organizzato dal Comune di Carloforte con il contributo del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Il Festival si articola in tre macro temi: mondo, geopolitica e cultura politica, leadership e istituzioni, social e tecnologia.

Il cartellone

Si inizia venerdì, alle 19 con una discussione su social e informazione. Si confronteranno sul tema Lorenzo Pregliasco e Mario Calabresi. Pregliasco, esperto di opinione pubblica e comunicazione politica, è fondatore di Youtrend e insegna all’università di Bologna. Autore del podcast “Qui, si fa l’Italia”. Mario Calabresi, già direttore de La Repubblica e de La Stampa, giornalista, dirige la podcast company Chora Media, di cui è uno dei fondatori. Sarà il loro il primo dibattito dell’edizione zero di *Asterischi, in piazza Repubblica, in centro a Carloforte. Sabato sono in programma due incontri-dibattiti. Alle 19 Alessandra Sardoni e Antonio Funiciello parleranno di leadership e potere. Sardoni, laureata in filosofia del linguaggio, è inviata della redazione politica del TgLa7 e conduttrice di Omnibus; dal 2012 al 2014 è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di presidente dell’Associazione Stampa Parlamentare. Dialogherà di leadership e potere con l’Head of Identiy Management di Eni Antonio Funiciello, esperto di comunicazione e relazioni esterne, capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio durante i Governi Gentiloni e Draghi. *Asterischi continua alle 20.30 con un tema internazionale di stretta attualità, la sfida tra Stati Uniti e Cina, con le analisi di Alessandro Aresu e Giada Messetti. Aresu è consigliere scientifico di Limes e scrittore, è stato consulente e consigliere di diverse istituzioni; tra i suoi ultimi lavori, nel 2022, “Il dominio del XXI secolo. Cina, Stati Uniti e la guerra invisibile sulla tecnologia”. Giada Messetti ha vissuto a lungo in Cina ed è autrice del libro “La Cina è già qui”.

La sfida

Una scommessa, per connettere Carloforte con il dibattito culturale nazionale ed internazionale, con l’isola di San Pietro a fare da cornice. «Conflitti, trasformazioni e innovazioni riguardano gli equilibri internazionali, le nostre istituzioni democratiche, i modi nei quali lavoriamo e ci informiamo», dice Stefano Rombi, da un anno sindaco di Carloforte, ricercatore universitario alla facoltà di Scienze Politiche di Cagliari.

«L’idea del Festival nasce per colmare un vuoto, nel territorio non c’è un evento del genere, discutendo con Lorenzo Pregliasco e Alessandro Aresu è nata questa idea. Siamo alla prima edizione, speriamo possa diventare un appuntamento fisso nel calendario culturale della Sardegna».

