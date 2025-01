Lorenzo Polese e l’arte di rompere gli schemi 

Lo schermo dell’iPhone è la sua tela, le sue dita un pennello, le emozioni e la sua visione del mondo il colore che dà vita alle sue opere. Lorenzo Polese, giovane e poliedrico artista cagliaritano, ha trasformato uno strumento di uso quotidiano in un mezzo espressivo potentissimo, capace di colmare la sua urgenza di trovare una forma di espressione non convenzionale. Uno stile minimalista e semplice che nasconde un’impronta unica. Nasce digitale, da un'applicazione nel suo smartphone, in un momento storico in cui il mondo sembrava fermarsi. “Differentlopol” è il suo progetto, ideato quasi per caso durante la pandemia.

Il progetto

«Ero chiuso in casa come tutti, e per passare il tempo ho iniziato a creare immagini digitali. Cercavo di dare un senso alle tante idee, spesso irrazionali e confuse, che avevo, notando con soddisfazione che tramite l’arte diventavano vivide. Dopo qualche settimana mi è arrivata la prima richiesta di acquisto di un quadro. Questo ha segnato l’inizio di tutto». Dopo 2 anni, la prima mostra al Bastione, per poi arrivare in diversi luoghi iconici della città: Palazzo Doglio, Palazzo Tirso, la Rinascente, il Ghetto degli Ebrei, la Paillote, sino al Forte Village.

«Io, differente»

“Differentlopol” rappresenta un’alternativa ai linguaggi artistici tradizionali, e per Polese essere “different” è il più grande valore aggiunto che si possa avere: «Mi sento diverso da quando sono nato. Ma in un modo totalmente positivo: vedo cose che gli altri non vedono, mi sento di capire le persone anche se non parlano, guardo gli occhi della gente e sono capace di coglierne le sensazioni». E tramite il suo personalissimo linguaggio artistico esprime emozioni: segni lineari, volti quasi astratti, paesaggi appena accennati. Profili che raccontano storie, esperienze e sentimenti.

Le tecniche

Nonostante la predominanza del digitale, Polese non rinuncia alla pittura tradizionale. «Uso gli acrilici quando voglio concentrarmi su me stesso. Quando lavoro, mi isolo dal mondo e mi immergo completamente nel processo creativo. Chiudo gli occhi e lascio che siano le mie emozioni a guidarmi». Oltre a dipingere su tela, Polese esplora altri modi di esprimere la sua creatività, come il live painting durante le mostre e la personalizzazione di capi di abbigliamento. «Mi piace l’idea che le persone possano portare un pezzo di me nella loro vita quotidiana. Voglio che chi possiede una mia opera senta di conoscere una parte di me, perché solo così potrà apprezzarla veramente».

I viaggi

Dopo la fortunata collaborazione con un gallerista di Nizza, l’artista ha deciso di trasferirsi a Milano. «La città mi ha aperto tante porte, e ho potuto esporre le mie opere in tanti luoghi con riscontri sempre molto positivi. Poi è arrivata Roma, con la mia prima esposizione nella Capitale». Cagliari, però, «resta il mio punto di riferimento. Qui vivono i miei genitori e i miei amici. I primi che hanno creduto in me».

RIPRODUZIONE RISERVATA